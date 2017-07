V Divači slovesno ob 110-letnici rojstva Ite Rine, zvezde, ki je zavrnila Holywood

Spomin na igralko v rodni Divači

14. julij 2017 ob 12:00

Divača - MMC RTV SLO/STA

Ita Rina, filmska ikona 20. in 30. let prejšnjega stoletja, je bila v času pred svetovno slavo ambiciozna in moderna mlada ženska, za katero v nekem obdobju ni bilo nič nemogoče.

V letnem kinu Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači bo drevi ob 21.30 na sporedu dokumentarni film Ita Rina - filmska zvezda, ki je zavrnila Hollywood v režiji Marte Frelih. S projekcijo bodo v muzeju počastili 110. obletnico rojstva prve slovenske filmske zvezde.

Ita Rina, s pravim imenom Italina Lida Kravanja, se je rodila 7. julija 1907 v Divači. Obiskovala je gimnazijo v Ljubljani. Ko se je leta 1926 potegovala za naziv za miss Jugoslavije, so jo opazili predstavniki nemškega podjetja Ostermayer. Povabili so jo na poskusno snemanje in še istega leta je debutirala v filmu Kaj otroci prikrivajo staršem.

Ob vstopu v filmski svet si je spremenila ime v Ita Rina. Njena kariera se je nato vzpenjala in vrhunec doživela s filmom Erotikon iz leta 1929 v režiji Gustava Machatyja. Nastopala je v čeških in nemških filmih in postala ena najbolj znanih slovenskih igralk v 20. in 30. letih minulega stoletja.

Vabili so jo tudi v Hollywood, saj so filmi, v katerih je igrala, v ZDA dosegali visoko gledanost. V Franciji so Ito Rino imenovali velika umetnica in jo primerjali z Greto Garbo in Marlene Dietrich, v Latviji in na Hrvaškem so jo opevali v pesmih, Čehi pa so jo poznali kot veliko tragedinjo filmskega platna, so sporočili iz muzeja.

Pred drugo svetovno vojno je prevzela pravoslavno vero, se poročila v Beograd in se preimenovala v Tamaro Djordjević. Opustila je filmsko kariero in se posvetila družini. V črnogorski Budvi je umrla 10. maja 1979.

Kot je v Kinotečniku zapisala Urša Menart, dokumentarni film Marte Frelih predstavi več pogledov na prvo jugoslovansko filmsko zvezdo Ito Rino: "O njej spregovorijo filmski zgodovinarji, časopisni članki in kritike ter zadnji režiser, s katerim je snemala. Najzanimivejši pa je prav pogled igralke same, ki jo spoznamo prek zasebnih pisem in intervjujev za javnost, ob katerih nimamo občutka, da gre za ikono nekega drugega časa, temveč se nam zdi, kot da poslušamo ambiciozno in moderno mlado žensko, za katero v nekem obdobju ni bilo nič nemogoče."

V Divači so Iti Rini uredili tudi spominsko hišo z muzejsko predstavitvijo v Škrateljnovi hiši.

