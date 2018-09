Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pogled v kamnito grobnico, ki so jo našli blizu piramide faraona Senusreta I. Foto: EPA Dodaj v

V Egiptu odkrili sledi ene najstarejših vasi na območju delte Nila

Najdbe iz 5. tisočletja pr. n. št.

5. september 2018 ob 21:29

Kairo - MMC RTV SLO, STA

Francosko-egiptovska arheološka ekipa je v Egiptu naletela na ostanke, ki so nekoč pripadali eni najstarejših stalnih naselbin na območju delte reke Nil.

Med izkopavanji v Tel al-Samari v provinci Dakahlia severno od Kaira so med drugim našli živalske kosti, lončenino in kamnito orodje, najdbe datirajo v 5. tisočletje pr. n. št., kar je kakšnih 2.500 let, preden so postavili piramide v Gizi.

Sledi življenja pred prihodom faraonov

Na najdišču, ki ga arheologi raziskujejo od leta 2015, so našli tudi rastlinske usedline. Po besedah vodje izkopavanj Frederica Geyauja najdbe potrjujejo, da so na vlažnem območju delte Nil stalne naselbine obstajale že v 5. tisočletju pr. n. št. Strokovnjaki imajo zdaj edinstveno priložnost, da izvejo več o prazgodovinskih skupnostih, ki so živele v delti Nila še pred obdobjem faraonov, dodaja.

Kot je ob predstavitvi odkritja dejal Ajman Ašmavi, minister za umetnine starega Egipta, na tem območju podobnih struktur iz časa od 4.200 do 2.900 pr. n. št. do zdaj še niso našli. Edino podobno odkritje je vas Sais v provinci Gharbia severno od Kaira.

Faraonova grobnica

Z egiptovskega ministrstva za umetnine starega Egipta poročajo o še eni najdbi, ki pa je mlajšega datuma. V bližini Senusretove piramide v vasi Lisht južno od Kaira so našli neznano grobnico, vklesano v goro. Veliko podrobnosti o grobnici ni znanih, prav tako ne vedo, komu je pripadala.

