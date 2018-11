V Egiptu so na velikem grobišču z upognjeno piramido odkrili osem mumij

Tri izmed njih so v dobrem stanju

28. november 2018 ob 16:36

Kairo - MMC RTV SLO, STA

Egipčanski arheologi so v kompleksu piramid južno od Kaira odkrili osem mumij, starih več kot 2.300 let.

Mumije izvirajo iz poznega obdobja starodavnega Egipta, tri izmed njih so v dobrem stanju, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za antikvitete.

Številna starodavna pokopališča

"Egipčanski arheologi, ki izkopavajo na jugovzhodnem delu piramide kralja Amenemata II. v nekropoli Dahšur, so odkrili številna starodavna pokopališča z osmimi krstami," so zapisali na ministrstvu.

Mumije so bile položene v antropomorfne krste, izdelane s kaširanjem platna, papirja in mavca, in s poslikavami. Ta postopek je bil pogosto uporabljen pri prekrivanju mumij.

Razstava v letoviščih Hurgada in Šarm el Šejk

Ministrstvo je napovedalo, da namerava sčasoma mumije in sarkofage, ki so jih našli, postaviti na razstavah v muzejih, ki jih nameravajo zgraditi v letoviščih Hurgada in Šarm el Šejk.

Kompleks Dahšur, približno 30 kilometrov južno od Kaira, je bil veliko kraljevsko grobišče, ki se ponaša z dobro znano "upognjeno piramido" kralja Snefera. Aprila lani so v kompleksu odkrili ostanke egipčanske piramide, zgrajene pred približno 3.700 leti.

N. Š.