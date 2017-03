Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Daniel Espinosa in Jake Gyllenhaal na svetovni premieri Sledi življenja na festivalu South by Southwest v Teksasu. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jake Gyllenhaal v filmu o anarhistih proti Islamski državi

Novo sodelovanje z režiserjem Sledi življenja

27. marec 2017 ob 08:36,

zadnji poseg: 27. marec 2017 ob 08:37

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Daniel Espinosa bo režiral film, ki temelji na resnični zgodbi skupine ameriških skrajnežev, ki so odpotovali v Sirijo v boj proti Islamski državi (IS).

V filmu, ki bo slonel na članku Setha Harpa, objavljenem minuli mesec v reviji Rolling Stone, bo zaigral Jake Gyllenhaal. Ta bo s svojim podjetjem Nine v projekt vstopil tudi kot producent, navaja Hollywood Reporter.

V Harpovem članku The Anarchists vs the Islamic State (Anarhisti proti Islamski državi) je popisana resnična zgodba ameriških skrajnežev, prostovoljcev in izobčencev, ki so se povezali s kurdskimi uporniki v boju proti IS-ju v Siriji. Njihov glavni cilj je bil vzpostaviti močan anarhistični kolektiv v regiji, je povzel britanski The Guardian.

Švedski režiser čilenskih korenin Espinosa, ki v Hollywoodu snema šele nekaj let, prelomna za njegovo kariero je bila švedska uspešnica Easy Money (Snabba Cash) iz leta 2010, in Gyllenhaal sta nazadnje sodelovala pri znanstvenofantastični grozljivki Sledi življenja, ki je ravno na ogled v kinih. V filmu, ki je bil sprejet z mešanimi odzivi, igra tudi Ryan Reynolds.

