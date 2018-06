Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dnevniški zapisi novinarja Erika Tlomma nas v romanu Medsočje popeljejo v kraj nekje v Soški dolini. Mestno lepotico najdejo mrtvo, razgaljeno in privezano na razklano lipo sredi trga. Izkaže se, da ni razklana le lipa, temveč tudi zgrožena lokalna skupnost. Zaradi nenavadnosti primera na teren vpokličejo posebno detektivko, Dante D., s katero stopi Erik Tlomm v partnersko preiskovalno razmerje. Foto: Založba Goga Poezija Esada Babačića je prevedena v številne evropske jezike, zanjo je prejel mnoge nagrade, med drugimi na Dunaju mednarodno nagrado Hörbiger (2003), leta 2014 pa nagrado čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus. Foto: Založba Goga Pohlep je nova zbirka kratkih zgodb mojstra Mihe Mazzinija, ki se prav v tej zvrsti lahko pohvali s številnimi mednarodnimi objavami in nagradami, med drugim s prestižno ameriško nagrado pushcart. Foto: Založba Goga Dodaj v

V Goginem poletnem svežnju tudi "slovenski Twin Peaks"

Pri Gogi roman Mirta Komela, kratke zgodbe Mihe Mazzinija in poezija Esada Babačića

11. junij 2018 ob 13:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pri novomeški založbi Goga so izšli detektivski roman Medsočje Mirta Komela, zbirka kratkih zgodb Pohlep Mihe Mazzinija in poezija Esada Babačića z naslovom Odrezani od neba. Komel bo tudi gost letošnjih Novomeških poletnih večerov, enega od treh festivalov, ki bodo julija in avgusta popestrili dolenjsko prestolnico.

Pisatelj in filozof Mirt Komel je po romanesknem prvencu Pianistov dotik, ki se tematsko navezuje na njegovo znanstveno monografijo Poskus nekega dotika, presenetil z detektivskim romanom Medsočje, postavljenim v Soško dolino. Po besedah urednice Jelke Ciglenečki gre za napet triler z elementi srhljivega, grozljivega in nadnaravnega oziroma za "slovenski Twin Peaks". Kot je razkrila delček zgodbe, novinar Primorskih novic doživi izgorelost, zato se odpravi pisat v manjši kraj ob Soči, kjer se zgodi umor.

Komel se je pošalil, da si je vedno želel, da bi v Soški dolini posneli slovenski Twin Peaks, ker se to ni zgodilo, se je odločil napisati roman. Ta kultna televizijska serija mu je bila namreč v navdih, "tudi če bi hotel, se ji ne bi mogel izogniti". Roman pa po njegovih besedah ponekod preskakuje še v druge registre, od časopisnih člankov, prek posebnih čarov Soške doline do političnega registra in razklanosti slovenske družbe.

Knjiga Pohlep Mihe Mazzinija vsebuje kratke zgodbe, vse se po uredničinih besedah "obrnejo" okrog naslovne besede in "neusmiljenega kapitalizma, ki se mu primeša napredek tehnike". Avtor je v njej zbral kratke zgodbe iz zadnjih sedmih let. V njih se ukvarja "s sodobnim svetom ta trenutek in mogoče par naslednjih trenutkov". Rad ima, kot je dodal, stvari, ki so spregledane, bodisi namenoma ali pa ne. Kratke zgodbe pa so mu blizu kot oblika, ker se trudi pisati tako, da je čim manj odvečnih besed.

Odrezani od sveta je še ena pesniška zbirka Esada Babačića, nekdanjega pevca in avtorja besedil punkovske skupine Via Ofenziva, novinarja in pisatelja. Njegove pesmi so po oceni Jelke Ciglenečki angažirane, kritične in melanholične hkrati, njihova odlika pa je tudi odličen humor. Avtor z malo besedami pove toliko, da bi iz tega lahko nastal tudi roman. "Odrezani od neba je knjiga za vsakdan, saj nam vrača trenutke, ki bi se v njem sicer izgubili," so zapisali v založbi. Kot je pojasnil avtor, so pesmi zapolnjevale prostor med pisanjem romana.

Po Ani Desetnici še - Rudi Potepuški

Predstavitev knjižnih novosti v Ljubljani je spremljala tudi napoved poletnih festivalov v Novem mestu. Od 5. do 7. julija bodo prestolnico Dolenjske najprej zasedli ulični perfomerji z Rudijem Potepuškim, podružničnim festivalom Ane Desetnice. Dogodki bodo na gradu Grm, prav tam bo potekal tudi Novomeški poletni festival, ki bo med 12. julijem in 23. avgustom ponudil od literature do političnih pogovorov, koncertov in predstav. V tem okviru bo v Novem mestu prvič nastopil Rudi Bučar, pripravili so pogovor o Kataloniji, potekala bo tudi zabava ob 20-letnici založbe Goga.

Zadnji na sporedu pa bo festival kratke proze Novo mesto short od 30. avgusta do 1. septembra, v okviru katerega bodo drugič po vrsti podelili nagrado novo mesto za najboljšo kratkoprozno zbirko preteklega leta. Nominirance bodo razglasili 11. julija v Ljubljani, zmagovalca pa 31. avgusta v Novem mestu, kjer bo dan pozneje tudi zajtrk in pogovor z nagrajencem.

A. J.