V Granadi spoznavajo lutke Milana Klemenčiča

Junija potuje razstava v Čedad

9. maj 2017 ob 12:18

Granada - MMC RTV SLO/STA

V Ljubljani smo si imeli dediščino treh pionirjev evropskega lutkarstva že priložnost ogledati pobliže, zdaj pa njihove lutke predstavljajo še v Granadi. Španski ljubitelji tovrstne umetnosti se lahko spoznavajo z dediščino domačega Hermenegilda Lanza, Italijana Vittoria Podrecce in pa velikana slovenskega lutkarstva Milana Klemenčiča.

Na potujoči razstavi, ki sta jo pripravila Lutkovni muzej in Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL), so na ogled Klemenčičeve lutke, scenografije in dokumenti. Samo razstavo, ki bo na ogled do 11. junija, bodo pospremile lutkovne predstave, številna predavanja in strokovne delavnice, povezane z ohranjanjem lutkovne kulturne dediščine in pridobivanjem novega občinstva. LGL bo v Granadi med drugim dvakrat uprizorilo Klemenčičevega Doktorja Fausta iz leta 1938.



Potujoča razstava je nastala v sklopu evropskega projekta All Strings Attached: The Pioneers of European Puppetry Behing the Scenes in je bila lanskega septembra na ogled v Ljubljani, novembra v Osijeku, iz Granade pa bo junija odpotovala v Italijo, kjer bo še zadnjič na ogled v bližnjem Čedadu.

Projekt, ki ga v okviru programa Ustvarjalna Evropa podpira Evropska komisija, je namenjen izpostavitvi nekaterih ključnih mejnikov v lutkovni zgodovini: Klemenčičevega miniaturnega gledališča, marionetnega gledališča Podrecce, ki je s svojim varietejskim in opernim programom pomembno vplival na evropsko lutkovno umetnost, ter del Lanza, ki v družbi skladatelja Manuela de Falla in pesnika Federica Garcie Lorce velja za utemeljitelja španskega lutkarstva.

Začetnik umetniškega lutkovnega gledališča pri nas

Milan Klemenčič (1875-1957) se je nad lutkami navdušil že v otroških letih. Študiral je slikarstvo v Benetkah, Milanu in Münchnu redno zahajal v lutkovna gledališča. Na svojem domu v Šturjah pri Ajdovščini je leta 1910 uprizoril igro Mrtvec v rdečem plašču, ki je pomenila rojstvo slovenskega lutkovnega gledališča. Velja za začetnika umetniškega lutkovnega gledališča, ki je v Slovenijo presadil italijansko in nemško tradicijo ter se posvečal predvsem marioneti beneškega modela.

M. K.