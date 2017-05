Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na ogled je postavljenih več kot 1.500 predmetov iz 35 držav in 300 muzejev iz Evrope in drugod. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Hiši evropske zgodovine svoje mesto našel tudi fičo

Vstop je brezplačen

6. maj 2017 ob 17:33

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

V Bruslju se je uradno odprla Hiša evropske zgodovine, v kateri so svoj prostor našli tudi eksponati iz nekdanje Jugoslavije, svoje eksponate pa je prispevalo 35 držav.

Hiša evropske zgodovine se razprostira na 4.000 kvadratnih metrih in v sedmih nadstropjih. Projekt je vreden 55 milijonov evrov. Na ogled je postavljenih več kot 1.500 predmetov iz 35 držav in 300 muzejev iz Evrope in drugod. Obisk muzeja bo brezplačen, obiskovalci pa dobijo tablične računalnike, na katerih so obrazložitve v 24 jezikih.

Muzej je osredotočen na dogajanje v 20. stoletju, tako da ne manjkajo eksponati iz obeh svetovnih vojn, holokavsta, hladne vojne, pa tudi let, ko je nastajal EU, in sedanjosti, saj so razstavljeni predmeti iz kampanje o brexitu.

V muzeju je med drugim razstavljena bela zastava 750 S oziroma fičo, ki je opremljen z ljubljansko registrsko tablico iz časa Jugoslavije.

Težka naloga zbiranja predmetov

Vodja strokovne ekipe muzeja Taja Vovk van Gaal, je priznala, da je bilo težko izbrati predmete, s katerimi bi predstavili toliko držav. "Težko je bilo odgovoriti, kaj je zgodovina Evrope in kako jo lahko predstavimo v muzeju. Politika zbirk je, da skušamo predstaviti različne vidike enega dogodka. Enako smo počeli pri referendumu o brexitu," je povedala Slovenka, nekdanja vodja Mestnega muzeja Ljubljana.

Muzej ima prostore v zgradbi Eastman v bruseljskem parku Leopold. Projekt Hiše evropske zgodovine so napovedali že leta 2007, odpreti pa bi jo morali leta 2014.

