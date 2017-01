Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 17 glasov Ocenite to novico! V begunskem taborišču Kara Tepe na grškem otoku Lesbosu so namestili več kot 150 enot Better Shelter, kjer služijo kot začasna bivališča, pisarne in ambulante za zdravniško pomoč. Foto: Better Shelter Zamisel v ozadju je bilo izdelati zatočišče, ki spominja na pravo hišo, ima tudi vrata, ki jih je mogoče zakleniti, kar prebivalcem daje občutek varnosti in ohranja njihovo dostojanstvo. Foto: Jonas Nyström/Better Shelter V vsaki od mobilnih hišk lahko prebiva petčlanska družina, poskrbljeno je tudi za napajanje na sončno energijo, ki zagotavlja dovolj električne energije za svetila in polnjenje elektronskih pripomočkov. Foto: Better Shelter Blackstar so opisali kot "ikoničen izdelek grafičnega oblikovanja, ki je zaznamoval pomemben trenutek v zgodovini glasbe". Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Ikeo tudi po začasni dom za begunce

Beazleyjeva nagrada za Better Shelter

29. januar 2017 ob 11:02,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 13:03

London - MMC RTV SLO

Najboljši dizajn leta je Ikejina hiška za begunce, ki je premagala ovitek Bowiejevega zadnjega albuma in revolucionarni kirurški pripomoček.

Better Shelter, zamisel fundacije IKEA, je dobitnica Beazleyjeve nagrade za oblikovanje, ki "spodbuja spremembe, omogoča dostop, razširja področje oblikovanja ali najbolje ujame duha leta", podelili so jo v novi stavbi londonskega Muzeja za oblikovanje. Priznanja so razdelili še v petih posebnih kategorijah, v arhitekturni pa je slavil ta "izjemni prispevek k svetovni problematiki begunstva".

68 kosov sestavijo v nekaj urah

Ne gre sicer za popolnoma novo zamisel, IKEA je v sodelovanju z ZN-om že leta 2013 predstavila zatočišče kot nadomestilo šotorom, v katere po navadi nastanijo begunce ali ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo - takšnih je v svetu ta hip kar 65 milijonov.

Struktura, njena življenjska doba je kar tri leta (za primerjavo: življenjska doba prej omenjenih šotorov je v povprečju pol leta), je izdelana iz lahkih recikliranih polimernih plošč, ki so tudi toplotno izolirane, namesti pa se jih na jekleno ogrodje. Zasnovana je tako, da jo je iz 68 kosov izjemno enostavno sestaviti v le nekaj urah, pakirana je v škatlah skupaj z vsemi potrebščinami, podobno kot vsak Ikejin knjižni regal.

Kot pravi žirija, si Better Shelter nagrado zasluži, ker rešuje "enega najbolj perečih problemov našega časa: iskanje zatočišča v izrednih razmerah, kakršno povzroči nasilje ali naravna ujma" in "kaže, kakšna je moč oblikovanja, ko se odzove na razmere in jih preoblikuje". "Better Shelter je inovativna, človekoljubna in preizkušena rešitev, ima vse, kar bi moral imeti dobitnik Beazleyjeve nagrade za oblikovanje," so zapisali.

Blackstar, slutnja Bowiejeve smrti

Priznanja so, kot omenjeno, podelili tudi v posebnih kategorijah digitalnega, modnega, grafičnega, produktnega oblikovanja in prometa. Med njimi je bila tudi vizualna podoba albuma Blackstar, zadnje plošče Davida Bowieja, ki si jo je zamislil Jonathan Barnbrook, odsevala pa naj bi smrtnost glasbenika, ki se je poslovil pred skoraj točno enim letom. Po mnenju žirije naj bi šlo za "ikoničen izdelek grafičnega oblikovanja, ki je zaznamoval pomemben trenutek v zgodovini glasbe".

V digitalni kategoriji je bil nagrajen kirurški robot OpenSurgery, s katerim lahko kirurgi kar od doma izvajajo operacije, čelada Lumos, ki ima vgrajeno svetlobno telo, s čimer pripomore k vidljivosti uporabnika na cesti, pa je slavila v prometni. V modni kategoriji so nagradili video Children vs Fashion, ki raziskuje oglaševanje skozi oči otrok, v kategoriji produktnega oblikovanja pa je bila nagrajena SpaceCup, kavna skodelica za astronavte.

Večja resnost oblikovalskih rešitev

Vsi nagrajeni izdelki so skupaj z ostalimi, ki so bili uvrščeni v izbor, a priznanj niso dobili, še do 19. februarja na ogled v londonskem Muzeju oblikovanja. Kot so ugotovili žirantje, so sodelujoči letos več poudarka dali reševanju svetovnih problemov kot prejšnja leta, njihove projekte naj bi zaznamovala večja resnost kot poprej in manj inovacij zaradi inovacij samih, oblikovalci so se raje lotili denimo rešitev za čistejše okolje.

A. K.