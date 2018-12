Svetina skozi sago o družini S. predstavlja "galerijo likov, dogodkov, ljubezni, tradicije, pripadnosti in smrti". Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana Marko Mandić kot odrska personifikacija Irwinov. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana V Drami so okrepitve za številčno zasedbo poiskali na AGRFT-ju. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana Dodaj v

V imenu matere: "zgodovina zadnjega stoletja, povedana skozi družinsko dramo"

Drama Iva Svetine v režiji Ivice Buljana

8. december 2018 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V ospredju predstave V imenu matere je zgodba s temno senco zaznamovanih članov družine Santini, ki se začenja in zaključuje s samomorom.

Na velikem odru ljubljanske Drame bodo nocoj ob 20.00 krstno uprizorili dramo Iva Svetine V imenu matere. Posebno uprizoritev, ki jo določa razstava Kapital 2018 umetniške skupine Irwin, je režiral Ivica Buljan.

Svetina je v svojo dramo V imenu matere strnil pripoved kozmične razsežnosti o avtorjevem rodu iz krajev pod Stolom na Gorenjskem, "rodu, ki ni hotel biti pasivni opazovalec zgodovine, ampak je skušal postati njen sooblikovalec, pa čeprav je nosil s seboj temno senco dvoma o življenju in iskal odrešitve, pod praznim nebom, v smrti", so zapisali v Drami.

Ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor je napovedal, da najnovejši tekst Svetine skozi sago o družini S. predstavlja "galerijo likov, dogodkov, ljubezni, tradicije, pripadnosti in smrti".

V zgodbi se prepletajo zgodovinske prelomnice in dogodki od razpada Avstro-Ogrske do nastanka kraljevine Jugoslavije in posameznih obdobij v njej, naprej prek druge svetovne vojne do začetka devetdesetih let. V imenu matere "je zgodovina zadnjega stoletja, povedana skozi družinsko dramo. Ali pač obratno. Družinska drama, ki temelji na resničnih zgodovinskih dogodkih, tako svetovnih kot lokalnih," je zapisal Božo Repe v gledališkem listu.

Na odru bo stalo kar 30 igralcev, kar je omogočilo sodelovanje ansambla Drame s celotnim letnikom študentov AGRFT-ja.

Uprizoritev o verjetno najburnejšem in najresničnejšem stoletju v zgodovini slovenstva na odru zaznamuje razstava Kapital 2018, ki vključuje nova in dragocena umetniška dela znamenite avantgardne umetniške skupine Irwin. Razstava je po zapisu skupine v realnost predstave vključena kot ready made in "nadgrajuje kapital, ki ga prinaša iz preteklosti, tako da ponudi nov pogled nanj". Odrska personifikacija Irwinov bo Marko Mandić.

Prve ponovitve predstave, ki je predpremiero dočakala v petek, bodo na sporedu 10., 11., 27. in 28. decembra. Pol ure pred vsako predstavo in med odmorom bo na velikem odru potekal voden ogled po razstavi Kapital 2018.

