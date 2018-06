Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tanja Pak se ustvarjalno posveča oblikovanju stekla, keramike, prostorskim postavitvam in oblikovanju uporabnih steklenih objektov. Foto: tanjapak.com Tanja Pak je navdih za temo razstave črpala iz lastnih življenjskih izkušenj in potovanj, pri katerih je ujela v objektiv hipni utrinek neznanega kraja, ne kot konkretizacijo prostora, ampak kot spomin na trenutek, asociacijo meddiha. Foto: tanjapak.com Sorodne novice Naključja II in razkošnost del slovenskih likovnikov Poigravanje s svetlobo na meji poezije in metafizike Dodaj v

V iskanju diha s steklenimi objekti Tanje Pak, ki pričajo o dualnosti mehkega in trdega

Odprtje razstave v Galeriji TR3

4. junij 2018 ob 18:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z razstavo enajstih steklenih objektov, postavljenih na mivki, oblikovalka stekla Tanja Pak pripoveduje o dualnosti mehkega in trdega, svojo postavitev pa je naslovila Meddih.

Na razstavi v Galeriji TR3 umetnica Tanja Pak predstavlja najnovejša dela, ki pripovedujejo njeno osebno vseživljenjsko izkušnjo – tisto bistveno, iskanje diha, zajemanje sape ob lepem pogledu, doživetju groze ali samo ob iskanju lastne biti.

Neznani kraji, ujeti v hipne utrinke

Navdih za temo je črpala iz lastnih življenjskih izkušenj in potovanj, pri katerih je ujela v objektiv hipni utrinek neznanega kraja, ne kot konkretizacijo prostora, ampak kot spomin na trenutek, asociacijo meddiha. To iskanje oziroma zavedanje prisotnosti v tanki liniji meddiha, konkretnega ali metafizičnega, izraža umetnica skozi zapisane verze, fotografijo in steklene objekte.

Tanja Pak je leta 1994 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), dve leti pozneje je magistrirala na Royal College of Art v Londonu. Mednarodno se udeležuje razstav in konferenc, kjer predava o temah o umetnosti oblikovanja stekla. Prav tako predava o oblikovanju stekla in vodi smer Steklo in keramika na ALUO-ju, kjer je od leta 2014 redna profesorica. Leta 2005 je odprla galerijo Glesia.

Je volumen diha vedno enak?

Ustvarjalno se posveča oblikovanju stekla, keramike, prostorskim postavitvam in oblikovanju uporabnih steklenih objektov. Umetnica je svoja razmišljanja strnila v naslednja vprašanja: "Vprašam se, včasih, ali je volumen mojega diha vedno enak. Ko zaplava v prostoru tišine pred naslednjim vdihom, ali še zavzema isti prostor v vesolju? Je njegov odmev tišji, ko je sam? Ga je kaj manj? Kaj več? Je njegova duša še vedno enako širna?"

Razstavo Meddih v Galeriji TR3 odpirajo drevi ob 19. uri, na ogled pa bo do 12. oktobra.

