V iskanju svobode: sodelujte na mednarodnem natečaju na Instagramu

Od 1. februarja do 30. maja 2018

18. februar 2018 ob 13:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ker oziranje v zgodovino vedno nastavlja tudi zrcalo današnjemu času, boj za svobodo pa kljub nekaterim velikim premikom še zdaleč ni končan, spremlja projekt, s katerim zaznamujemo 50-letnico gibanj leta 1968, tudi mednarodni natečaj na Instagramu, ki bo gradil arhiv pozitivnih podob borcev za svobodo v sodobni družbi.

Projekta V iskanju svobode, pod okriljem programa Evropa za državljane – Evropski spomin združuje partnerje iz Slovenije, Španije in Poljske. S poudarkom na pomembni točki v naši skupni evropski zgodovini si prizadeva ponovno preučiti sporočilo študentskih protestov iz leta 1968 in spodbujati pomen civilne družbe pri oblikovanju demokracije. Predvsem pa nakazuje, da iskanja svobode še vedno ni konec. V svetu naraščajočih socialnih krivic še vedno obstajajo borci za svobodo, ki nas navdihujejo.

Mednarodni natečaj na Instagramu je kot ena glavnih dejavnosti projekta odprt za vse, še posebej pa je namenjen študentom. Z uporabo ključnika #InSearchOfFreedom2018 vas vabimo, da objavljate fotografije, ki odražajo vaše ustvarjalnost, interpretacije in vizije pozitivnih primerov iskanja svobode v današnjem času. Lahko se osredotočite na dogodke, zgodbe in osebnosti iz vaše neposredne bližine ali medijev. Dodajte stavek o tem, zakaj vas podoba, ki ste jo objavili, navdihuje.

Poslane in s ključnikom opremljene fotografije sprejemamo ves čas natečaja, ki bo potekal od 1. februarja do 30. maja 2018. Najboljše fotografije, ki jih bo izbrala mednarodna žirija, bodo nagrajene in predstavljene na mednarodni potujoči razstavi od junija do decembra 2018 v Ljubljani (Muzej novejše zgodovine Slovenije), Varšavi (Hiša srečevanj z zgodovino) in Barceloni (Univerza v Barceloni).

Če želite biti del tega mednarodnega dogodka in te neverjetne priložnosti, zgrabite svoj telefon in slikajte, kar predstavlja vašo vizijo svobode leta 2018. Fotografijo objavite na svojem profilu na Instagramu, vključite #InSearchOfFreedom2018 in nas označite @InSearchOfFreedom1968.

U. P., M. K.