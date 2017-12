V Izraelu odkrili dobro ohranjene ostanke sakralnih objektov iz bizantinskega obdobja

Ostanki samostana in cerkve, starih okoli 1.500 let

20. december 2017 ob 14:15

Jeruzalem - MMC RTV SLO

V Izraelu so arheologi pred kratkim izkopali dobro ohranjene ostanke tisočletje in pol starega samostana in cerkve iz bizantinskega obdobja, ki ju krasi mozaik iz barvitih ploščic, med ruševinami so naleteli še na uvožene marmorne starine.

Pri izkopavanju v kraju Beit Shemesh, ki leži približno 30 kilometrov zahodno od Jeruzalema, je arheologom pomagalo okoli tisoč najstniških prostovoljcev, nekaterim pa so se tudi vsaj delno finančno oddolžili. Po besedah Benjamina Storchana, vodje izkopavanj za Izraelski urad za starine (IAA), je bila zgradba nemara mesto srečevanja starodavnih romarjev v Šefeli, judejski ravnini ob Sredozemskem morju.

"Presenetilo nas je čudovito stanje ohranjenosti teh starodavnih ostankov in bogastvo najdenih predmetov," je za The Jerusalem Post povedal Storchan.

Mozaiki z motivi ptic, listja in granatnih jabolk

"Predmeti, najdeni v veliki zgradbi, za katero se zdi, da gre za nekdanje samostansko poslopje, bi lahko nakazovali, da je bila lokacija pomembna in morda celo središče za starodavne romarje v judejski Šefeli."

Storchan je že med izkopavanji povedal, da so najstniki in arheologi odkrili zidove, izdelane iz velikih izklesanih kosov kamna in številne arhitekturne elemente, vključno z marmornatim vznožjem stebra, okrašenim s križi in marmornatimi mrežastimi strukturami. "Marmornati predmeti so bili prineseni iz Turčije. V eni izmed sob smo odkrili lepa mozaična tla, okrašena z motivi ptic, listja in granatnih jabolk."

Tisoč parov mladih rok v pomoč strokovnjakom

Vse od začetka izkopavanj v poletnih mesecih pri projektu sodelujejo najstniki iz različnih skupin in organizacij, vključno s šolami in predvojaškimi združenji, kakršna obstajajo v Izraelu.

"Iskali smo način, kako bi financirali naše potovanje na Poljsko, zato smo se odločili, da se bomo udeležili teh arheoloških izkopavanj," je povedala Hadas Keich, 16-letna študentka z ene izmed izraelskih šol. "Malo po malo smo tukaj odkrivali razburljive najdbe, kar nam je pomagalo pri povezovanju z našo deželo in njeno zgodovino. Neverjetno, kaj vse se skriva pod našimi nogami!" je zaključila Keichova.

Sakralni objekt opuščen v sedmem stoletju

Storchan je še dodal, da so sicer v tej regiji že odkrili nekaj ostalin starodavnih cerkva in samostanov, "vendar se ta najdba ponaša z izjemno ohranjenostjo." Do zdaj so izkopali le majhen del samostana, ki je bil iz neznanega razloga opuščen v sedmem stoletju, je še pojasnil vodja izkopavanj.

P. G.