V Izraelu so izkopali tovarno vinskih bokalov

Stala je pred približno 1800 leti

31. julij 2018 ob 19:57

Gedera - MMC RTV SLO

V Izraelu so odkrili relikvije ogromne tovarne vinskih bokalov, ki je stala pred okoli 1800 leti, ob kateri so našli še kopeli in igralne ploščadi, ki naj bi predstavljale prostor za sproščanje za delavce.



Arheologi so na najdiščih v mestu Gedera odkrili črepinje vrčev, ki so bile verjetno del zavrženih bokalov, pomanjkljivih, poškodovanih ali okrušenih. Prav tako je med najdbami mreža dvajsetih kopalnih lukenj in štiri igre na deski, poroča Reuters.



Priljubljen izvozni artikel

Tovarna je bila dejavna približno 600 let, v njej pa so izdelovali posode za shranjevanje vina, ki so bile v tistem času priljubljen izvozni predmet, so v izjavi povedali predstavniki Izraelske agencije za starine.



"Proizvodnja morda kaže na to, da je šlo za družinsko podjetje, ki se je predajalo iz generacije v generacijo," so še povedali in dodali, da so rekreacijske površine "morda služile temu, da bi delavce razbremenile zahtev rutinskih delovnih nalog".

Več fotografij z najdišča najdete v galeriji.

N. Š.