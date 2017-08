Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Arheologi verjamejo, da je bil po naključju odkriti mozaik del tal v 1500 let starem hotelu za popotnike v Jeruzalemu. Foto: Reuters Pod vladarjem Justinijanom (482 - 565) je rimski imperij dokončal svoj prehod od poganske h krščanski veri. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Jeruzalemu našli mozaik iz 1500 let starega hostla

23. avgust 2017 ob 17:47

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters

Med izkopavanji v starem jedru Jeruzalema - delavci so kopali jarke za polaganje kablov - je po golem naključju na dan pogledal 1500 let star mozaik, okrašen z napisom v stari grščini. Redka najdba je obenem arheološki artefakt in zgodovinski dokument.

Napis na mozaiku omenja dve osebi, vzhodnorimskega cesarja Justinijana in Konstantina, predstojnika cerkve, ki jo je cesar ustanovil v Jeruzalemu. Arheologi upajo, da jim bo nova najdba pomagala bolje razumeti Justinijanovo urbanistično strategijo v mestu.

Napis se glasi približno takole: "Najpobožnejši rimski vladar Flavij Justinijan ter najbolj bogaboječi duhovnik in opat, Konstantin, sta postavila stavbo, v kateri je bil (ta mozaik) med 14. indiktom". Indikt je star način štetja let, ki so ga uporabljali v namene računanja davkov - torej proračunsko obdobje. Arheologi ocenjujejo, da napis nastanek mozaika postavlja v leto 550 ali 551 n.š.

Justinijan I. se je imel - kakor vsi drugi bizantinski cesarji - za naslednika rimskih cesarjev, zato je hotel zavladati nad vsemi deželami, ki so bile nekoč del rimskega imperija; pod njegovo vladavino je Bizanc doživel razcvet. Vladarjeva največja zgodovinska zasluga je ureditev rimskega prava, ki je veljalo za vse. Leta 543 je dal postaviti Cerkev matere Božje v Jeruzalemu - eno največjih krščanskih cerkev v vzhodnorimskem cesarstvu in največjo v takratnem Jeruzalemu. (Bila je tako velika, da so bili pod njenim okriljem tudi bolnišnica, samostan, in prenočevališče.) Cerkev je bila hudo poškodovana v perzijski invaziji v začetku 7. stoletja. njene ostanke so deloma izkopali v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

"Arheološki čudež"

"To, da je napis preživel, je arheološki čudež," je v izjavi za javnost navdušeno komentiral David Gellman, ki v imenu izraelskega Sveta za arheologijo vodi izkopavanja. "Vsak arheolog sanja o tem, da bi ob svojih izkopaninah našel še inskripcijo, še posebej, če je ta tako dobro ohranjena, skoraj nedotaknjena."

Zgodovinarji teoretizirajo, da je stavba, v katero je bil mozaik nekoč vgrajen, stala poleg Vrat Damaska v starem jedru mesta; uporabljali naj bi jo kot prenočevališče za romarje. Ko se je krščanska vera vse globlje prepletala z rimskim cesarstvom, so se ljudje namreč začeli zgrinjati v staro mesto.

Mozaki so strokovnjaki javnosti predstavili šele danes, odkopali pa so ga že v začetku letošnjega poletja. Restavratorji so ga odstranili z lokacije in ga zdaj obnavljajo v delavnici.

A. J.