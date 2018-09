V kakšnih gmotnih razmerah živijo avtorji? Vilenica z vprašanjem, ki ga literatom nihče ne zastavi

Glavna nagrada letos v roke Ilija Trojanowa

4. september 2018 ob 11:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z dopoldansko uverturo v Ljubljani, na kateri so predstavili osrednje goste letošnjega festivala, se je v 33. leto podala Vilenica. Letošnji festival se bo dotaknil vprašanja pisanja in preživetja v 21. stoletju, saj so organizatorji prepričani, da gre za temo, ki se ne dotika le avtorjev, ampak tudi drugih družbenih skupin, ki se borijo za eksistenco.

Festival Vilenica bo gostil 20 avtorjev; glavno nagrado bo dobil Ilija Trojanow, poleg letošnjega lavreata pa je bilo ljubljanske srečanje namenjeno še lanskemu dobitniku nagrade vilenica Juriju Andruhoviču in slovenski avtorici v fokusu Mojci Kumerdej.

Obisk Andruhoviča spremlja prevod knjige Moskoviada, ki je nedavno izšla pri Cankarjevi založbi, Mojca Kumerdej bo pri ameriški založbi Dalkey Archive Press dobila angleški prevod zbirke kratkih zgodb Fragma, Trojanowu pa bodo 8. septembra v jami Vilenica na Krasu podelili osrednjo nagrado, vredno 10.000 evrov.

Prvič tudi v Kočevju

Z literarnimi branji bo festival povezal devet slovenskih krajev in bližnji Trst, prvič pa bo Vilenica gostovala v Kočevju, in sicer v bunkerju Škrilj, strogo varovanem vojaškem območju, do katerega bo mogoče priti le pod nadzorom in v organizaciji lokalnega zavoda Kočevsko.

O materialnih pogojih avtorjev

Naslovni temi Vilenice Pisati in preživeti bo posvečena okrogla miza v Lipici, ki bo po oceni predsednice žirije Lidije Dimkovske zelo osebna, saj bo govorila o materialnem položaju avtorjev, o katerem jih običajno nihče ne vpraša. Soočila bo njihove pisateljske in tudi življenjske izkušnje o tem, v kakšnih materialnih pogojih živijo in se preživljajo v določenih delih Evrope. Tema bo po napovedih postavljena tudi v kontekst ne le finančnega, temveč splošnega stanja, ki se povezuje s politiko, politiko migracij in nenazadnje kulturno politiko.

VIDEO Pred zaečetkom festivala Vilenica

M. K.