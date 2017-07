V Karlovih Varih slavila domača "križarska drama"

Nagrada tudi za slovensko koprodukcijo

9. julij 2017 ob 11:06

Karlovi Vari - MMC RTV SLO/STA

Glavno nagrado na filmskem festivalu v Karlovih Varih, zlati globus, je prvič po 15 letih spet dobil češki film. Slavila je meditativna drama o očetovstvu Krizácek (Mali križar) v režiji Vaclava Kadrnke.

Mali križar je tudi psihološka drama o možu (igra ga Karel Roden), ki se je prisiljen spopasti s svojimi najglobljimi strahovi. Njegov mali sin, ki so ga popolnoma prevzele zgodbe o križarskih pohodih, namreč pobegne od doma. Kadrnkov film, ki je nastal v koprodukciji s Slovaško in Italijo, je ohlapna priredba pesnitve Jaroslava Vrchilickyja.

Nazadnje je v Karlovih Varih češki režiser zmagal leta 2002, in sicer je bil to Petr Zelenka s "filmom v filmu" Leto hudiča.

Tudi majcen slovenski prispevek

Posebno omembo žirije si je prislužila drama o travmah po vojni v nekdanji Jugoslaviji Muškarci koji ne plaču bosanskega režiserja Alena Drljevića, nastala v bosansko-slovensko-hrvaško-nemški koprodukciji. Zgodba se splete okrog treh veteranov vojne na Balkanu različnih narodnosti, ki se 20 let po koncu bojev na skupinski terapiji spopadajo s svojimi globokimi travmami. Igralski veteran Emir Hadžihafizbegović, ki igra eno od treh nosilnih vlog, je film za bosanske medije opisal kot "humano zgodbo, ki noče nikogar obsojati".

Nagrado za režijo je osvojil slovaški filmar Peter Bebjak, ki se je na 52. festivalu v tem češkem mestu predstavil s filmom The Line, zgodbo o tihotapski navezi, ki spravlja cigarete čez ukrajinsko-slovaško mejo.

Igralsko nagrado za žensko vlogo sta si razdelili Jowita Budnik in Eliane Umuhire za nastop v poljski drami Birds Are Singing in Kigali. (Film sta režirala zakonca Joana Kos-Krauze in Krzyszstof Krauze, ki pa je še pred koncem snemanja umrl.)

Ruski igralec Aleksander Jacenko pa je bil izbran za najboljšega igralca, in sicer za vlogo zdravnika v ruskem filmu Aritmija.

Petčlanska žirija je podelila še dve posebni priznanji. Prvo je namenila ameriški romanci Keep The Change režiserke Rachel Israel za najboljši debitantski film, presunljivo zgodbo o avtističnem paru, ki najde ljubezen. Film je prejel tudi kritiško priznanje fipresci in pa stoječe ovacije velike dvorane, v kateri je bilo okrog dva tisoč ljudi.

Drugo posebno priznanje je šlo romunski igralki Voici Oltean za najbolj obetavno igralko v filmu Breaking News režiserke Iulie Rugina.

Kaj je novega na vzhodni fronti?

V programu Vzhodno od Zahoda je bil uspešen film ceste How Viktor "the Garlic" took Alexey "the Stud" to the Nursing Home ruskega režiserja Aleksandra Hanta, v sekciji dokumentarcev pa španski film Kup otrok, opica in grad režiserja Gustava Salmerona. Nagrado predsednika festivala za prispevek k češki kinematografiji je prejel režiser Vaclav Vorliček.

Na letošnjem festivalu so prikazali 207 filmov na 505 projekcijah, udeležilo se ga je skoraj 400 filmarjev in več kot 1150 filmskih strokovnjakov. Že ob odprtju festivala sta kristalni globus za izjemen prispevek k svetovni kinematografiji prejela Ken Loach in Paul Laverty, ki sta pomembno zaznamovala britansko kinematografijo.

In če morda razmišljate o obisku vzhodnoevropske filmske meke: prihodnje leto bo festival v Karlovih Varih potekal od 29. junija do 7. julija.

A. J.