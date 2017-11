V Keopsovi piramidi odkrili skrivnostno, veliko "praznino"

Strokovnjaki zdaj preučujejo možnost za nadaljnje raziskovanje

2. november 2017 ob 14:23

Kairo - MMC RTV SLO

Strokovnjaki so s pomočjo sodobne tehnologije v Keopsovi piramidi, ki je največja od piramid v Gizi, našli doslej še neodkrito praznino oz. prostor. Zaenkrat še ni znano, ali je v njem kaj dragocenega, saj do njega ni dostopa.

Japonski in francoski znanstveniki so po poročanju BBC-ja novico o odkritju sporočili po dveh letih preučevanja veličastnega kompleksa piramid na obrobju Kaira. Pri tem so uporabili tehniko, poimenovano muografija, ki temelji na zaznavanju različne gostote materialov znotraj velikih skalnih struktur. Kot je znano, je bila 140 metrov visoka Keopsova piramida zgrajena med 2509 in 2483 pred našim štetjem.

Znotraj Keopsove piramide so tri večje dvorane in vrsta hodnikov, najosupljivejša je velika dvorana, ki je dolga 47 metrov in visoka 8 metrov. Novoodkriti prostori naj bi bili locirani neposredno nad omenjeno veliko dvorano in naj bi bili tudi približno enako veliki.

"Ne vemo, ali je prostor horizontalno ali pokončno obrnjen, in tudi ne vemo, ali gre za eno strukturo ali več zaporednih prostorov," je pojasnil Mehdi Tayoubi iz pariškega inštituta HIP. "Kar pa smo gotovi, je, da je notri velika praznina, kar je zelo impresivno, saj tega ni predvidela nobena od dozdajšnjih teorij o piramidah."

Kot še poroča BBC, je ekipa znanstvenikov ScanPyramids zelo previdna pri opisovanju najdbe in je ne opisuje kot dvorano. Znanstveniki ocenjujejo, da so predeli piramide namerno zgrajeni z vmesnimi praznimi "luknjami", ker so graditelji na ta način sprostili del pritiska na konstrukcijo in s tem preprečili zrušenje piramide. Višje ležeča Kraljeva dvorana ima pet takšnih praznih prostorov nad seboj.

Kako naprej?

Odkritje zdaj preučuje ugledni ameriški arheolog Mark Lehner, ki pravi, da je tehnologija, ki jo uporabljajo, sicer zanesljiva, hkrati pa še ni prepričan, ali gre res za pomembno odkritje. "Lahko bi šlo za prostor, ki so ga graditelji pustili, da so zaščitili strop velike dvorane pred težo piramide," je dejal za BBC in dodal, da bodo potrebna nadaljanja preučevanja. Pri tem pa bo potrebno uporabiti drugačne metode, kot jih je britanski egiptolog Howard Vyse v začetku 19. stoleja, ko je razstrelil del piramid, da je lahko vstopil vanje.

Eden od vodij odprave, Hany Helal z Univerze v Kairu, meni, da je praznina prevelika, da bi bil njen namen ublažitev pritiska, hkrati pa dodaja, da bo to zdaj predmet debat znanstvenikov. "Kar počnemo zdaj je, da skušamo razumeti notranjo strukturo piramid in način gradnje piramide." Kot je dodal, imajo glede tega različni egiptologi, arheologi in arhitekti različne hipoteze.

Velik del negotovosti glede novega odkritja je povezan z netočnostjo podatkov, ki jih je moč pridobiti z muografijo. To neinvazivno tehniko so razvijali zadnjih 50 let, da bi raziskovali notranjost različnih fenomenov, od vulkanov do ledenikov, z njo pa so preučevali tudi notranjost uničenega jedrskega reaktorja v Fukušimi. Ekipa ScanPyramids je sicer uporabila tri različne postopke muografije in vse tri so glede praznine v piramidi pokazale iste podatke o položaju in velikosti praznine.

Glavno vprašanje, s katerimi se zdaj spopadajo strokovnjaki je, na kakšen način naj potekajo nadaljnja preučevanja odkritja. Eden od francoskih znanstvenikov pravi, da ima ekipa že idejo, toda najprej morajo zeleno luč zanjo prižgati egiptovske oblasti. Njihov cilj je zvrtati majhno, dovolj bi bila 3-centimetrska luknja, skozi katero bi lahko v piramido "poslali" robota.

K. T.