V Kinu Bežigrad bo v slovo Matiji Barlu zapela ptičica, ptičica sinička

Projekcija bo v petek ob 17. uri

9. avgust 2018 ob 14:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Kinu Bežigrad bodo v petek ob 17. uri zavrteli mladinski film Kekec in se poklonili pred kratkim umrlemu Matiji Barlu, ki je kot 11-letni fantič navdušil z naslovno vlogo v tem znamenitem filmu slovenske in jugoslovanske kinematografije.

Brezplačne vstopnice so še na voljo.

V Kinu Bežigrad obiskovalce vabijo, da ob ogledu filma Kekec iz leta 1951 v režiji Jožeta Galeta, ki temelji na pripovedki Josipa Vandota, podoživijo svoje otroštvo ali mladost ter pogumnega in navihanega Kekca predstavijo tudi svojim otrokom ali vnukom. Ob tem pa skupaj s Kekcem zapojejo naslovno skladbo iz filma Kaj mi poje ptičica.

Zgodba se dogaja v idilični vasi sredi gora, v kateri živi deček z imenom Kekec. Visoko v gorah pa straši Bedanec, ki se ga vsi bojijo, razen navihanega Kekca. Ta reši njegove žrtve in ga prisili, da za vedno zapusti naše kraje. To je prvi film iz Galetove filmske trilogije oz. filmske franšize o Kekcu, sledila sta še filma Srečno, Kekec! (1963) in Kekčeve ukane (1968).

Igralec, ki je upodobil prvega Kekca, Matija Barl, je umrl 3. avgusta. Star je bil 78 let.

N. Š.