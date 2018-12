Umetnine iz 16. stoletja, katerih avtorja sta Vittore in Benedetto Carpaccio, sodijo v sam vrh likovne dediščine na Slovenskem. V drugi polovici leta 2015 je Restavratorski center ZVKDS-ja začel na njih izvajati konservatorsko-restavratorske posege. Foto: ZVKDS 1. Vittore Carpaccio, Pokol nedolžnih otrok, 1523, 413 x 149, jajčna tempera ali olje na platnu. Odstranjevanje lističa prek katerega so nanašali topilo. 2. Odstranjevanje ostankov neoriginalnih plasti. Foto: ZVKDS Sorodne novice Poklon Mire Ličen Carpacciu v piranski krstilnici Dodaj v

V koprsko stolnico se vračajo restavrirana Carpaccieva dela

Januarja pa bodo na restavriranje odpeljali še oltarno palo

5. december 2018 ob 14:53

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Prvi decembrski teden mineva tudi v znamenju Carpaccia, znamenitega beneškega slikarja, ki je nekaj časa delal tudi v Kopru, o katerem je na začetku tedna potekal simpozij v Piranu. V koprsko stolnico pa se vračajo restavrirana dela.

Vittoreju Carpacciu, ki je deset let živel v Kopru in tam slikal po naročilih, sta najprej Koper leta 1916, letos pa še Piran, namenila vsak svoje leto ob jubilejih nastanka dveh pomembnih oltarnih slik. V Piranu so ga sklenili s simpozijem, na katerem so govorili o okoliščinah nastanka dela, naslikanega za cerkev sv. Frančiška, a je zdaj v Padovi. Beseda je nanesla tudi na vprašanje vrnitve, o kateri je strokovno ovrednotenje prispevala Daniela Tomšič z Zavoda za spomeniško varstvo Piran: "Pomen slike ni samo v njeni umetniški vrednosti, ampak tudi v njeni vpetosti v okolju oziroma v tem trajnostnem pogledu, ki vključuje človeka, prostor in čas." Pomembnejša je za Piran kot Padovo.

V koprsko stolnico pa se vračata dve sliki Vittoreja Carpaccia – to sta dve stranici orgelske omare in slika Benedetta Carpaccia, ki so bile na restavriranju v Ljubljani, kjer so ju že predstavili javnosti. Kaj so z njima počeli, nam je povedala vodja restavriranja Barbka Gosar Hirci. "Poleg naravoslovnih raziskav, ki so nekako temelj za izvedbo ustreznih konservatorsko-restavratorskih postopkov, smo izvajali celotno obnovo, torej odstranjevanja starih potemnelih lakov do sanacije samega nosilca in potem do retuširanja poškodb."

V četrtek bodo vse tri slike znova namestili v stolnico, januarja pa bodo na restavriranje odpeljali še oltarno palo, najpomembnejše slikarjevo delo v Kopru.

Neva Zajc, Radio Koper