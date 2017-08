Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Ob včerajšnjem začetku zbiranja podpisov je predstavnica gibanja Barbara Verdnik poudarila, da ne gre za protest. "Ta prva, stara loža je integralni del Pretorske palače in je na ta način, ker gre v prodajo, ogrožen pravzaprav cel levi del Pretorske palače, kar je iz našega vidika nedopustno." Foto: Tjaša Škamperle / Radio Koper V Gibanju Skupaj so spomnili še, da je Mestna občina Koper (MOK) pred leti ta del palače, za obnovo katere je bilo skupno vloženih 3,4 milijona evrov javnega denarja, prodala in že 11 let ni več v funkciji občanov in javnega interesa. Foto: Tjaša Škamperle / Radio Koper Pozivu Gibanja Skupaj se je v pisni obliki pridružil tudi poslanec Levice iz Kopra Matej Tašner Vatovec, ki je vodstvo koprske občine pozval, naj se udeleži javne dražbe in izlicitira nazaj "tisto, kar bi moralo služiti kot javni prostor". Foto: BoBo Sorodne novice Kip pravice, ki je v resnici rimski upravnik, in druge zgodbe Pretorske palače Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Kopru zbirajo podpise proti prodaji male lože pri mestni palači

Mala loža gre konec meseca na dražbo

23. avgust 2017 ob 14:57

Koper - MMC RTV SLO, STA

Loža pod levim krilom Pretorske oziroma mestne palače – znana tudi kot mala ali stara loža – bo šla konec meseca na dražbo, zaradi česar so v Gibanju Skupaj so začeli zbirati podpise k javnemu pozivu koprski občini in občinskim svetnikom, naj dotična loža ostane javno dobro.

V Gibanju Skupaj so spomnili, da je Mestna občina Koper (MOK) pred leti ta del palače, za obnovo katere je bilo skupno vloženih 3,4 milijona evrov javnega denarja, prodala in že 11 let ni več v funkciji občanov in javnega interesa. "Po dostopni dokumentaciji sodeč, je šlo za nepregledno prodajo in se pravzaprav ves ta čas dogajajo nenavadni posli s prodajami, stečaji, hipotekami, prehajanji objekta iz enega v drugo lastništvo," so zapisali in navedli, da naj bi imel predkupno pravico Dom Koper, ki je napovedal sodelovanje na dražbi.

Civilna družba: Mala loža naj ostane javno dobro

Ob včerajšnjem začetku zbiranja podpisov, ki bo trajalo do 30. avgusta, ko je predvidena dražba, je predstavnica gibanja Barbara Verdnik poudarila, da ne gre za protest. "Ta prva, stara loža je integralni del Pretorske palače in je na ta način, ker gre v prodajo, ogrožen pravzaprav cel levi del Pretorske palače, kar je iz našega vidika nedopustno," je opozorila Verdnikova, ki meni, da bi morala celotna palača, vključno z ložo, ostati javno dobro. Na MOK-u pa pravijo, da s prodajo kulturna in zgodovinska dediščina ne bosta ogroženi.

"Lahko si mislimo, da je šlo za negospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem občine, ko se je to leta 2005 prodajalo," je še opozorila predstavnica gibanja. Občina lahko uveljavi predkupno pravico na objektu, saj gre za spomenik državnega in lokalnega pomena, "lahko pa tudi prepreči dražbo, če ima 'čiste' delilne načrte," je še dodala Barbara Verdnik.

MOK: Bojazen skrunitve je odveč

Medtem so iz MOK-a sporočili, da v okviru tokratne prodaje ne nameravajo uveljaviti predkupne pravice, da pa s prodajo po njihovem mnenju torej kulturna in zgodovinska dediščina ne bosta ogroženi, saj je za morebitni poseg v objekt treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja zavoda za varstvo kulturne dediščine. "Bojazen, da bi v rokah novega lastnika prišlo do skrunitve spomenika oziroma njegovega uničenja, je povsem odveč," so še dodali.

Na občini so spomnili, da so leta 2005 pristopili k postopku prodaje objekta na Čevljarski 1 prek javnega razpisa. Mala loža je bila od nekdaj neločljivo povezana z drugim delom stavbe na naslovu Čevljarska ulica 1, ker pa v tistem obdobju še ni bil izdelan načrt etažne delitve, sta se pogodbeni stranki zavezali, da bosta po njegovi izvedbi uskladili tudi zemljiškoknjižno stanje.

Občina zanika, da gre pri objektu za javno dobro

Objekt in terasa sta več let po prodaji prešla v last podjetja MTN, za katero je bil pozneje sprožen stečajni postopek. Nepremičnina je tako postala predmet prodaje stečajnega upravitelja, ki je najprej prodal objekt, zdaj pa še del površine, ki predstavlja teraso. Del terase, ki povezuje Titov trg s Čevljarsko ulico – podhod, pa še naprej ostaja v občinski lasti.

Na MOK-u so zatrdili še, da navedeni objekt nikoli ni bil javno dobro. Pred leti je bila tako sedanja terasa celo zazidana in je v njem obratovala trgovina s trafiko. Na občini upajo, da bo s prodajo dela terase le-ta ponovno postal neločljiv del celotne nepremičnine na naslovu Čevljarska ulica 1. Z nepremičnino naj novi lastnik ravna gospodarno in jo vzdržuje, tako da ta ne bo več kazila podobe mesta, so še zapisali na MOK-u.

Pozivu Gibanja Skupaj se je v pisni obliki pridružil tudi poslanec Levice iz Kopra Matej Tašner Vatovec, ki je vodstvo koprske občine pozval, naj se udeleži javne dražbe in izlicitira nazaj "tisto, kar bi moralo služiti kot javni prostor".

