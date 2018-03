Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Stolp pred obnovo in po njem. Foto: Občina Kostanjevica na Krki Dodaj v

V Kostanjevico na Krki bo vabil več kot 500 let star uskoški stolp

Uredili naj bi tudi muzejsko sobo in namestili teleskop

19. marec 2018 ob 09:02

V Črneči vasi v kostanjeviški občini je zobu časa kljuboval eden najstarejših obrambnih stolpov iz časov turških vpadov, imenovan uskoški stolp. Zdaj občina končuje njegovo obnovo.

Ker je zaradi nekdanjega pomena stolp kulturni spomenik, se je občina pred dvema letoma lotila njegove obnove.

"Ta uskoški stolp smo temeljito prenovili, od sanacije temeljev do zidovja, nove strehe, zunanji park, odstranili smo eno hišo, namestili smo klopi in uredili parkirišče," pravi župan Kostanjevice na Krki Ladko Petretič.

Po njegovih besedah je stolp del turistične strategije občine. "Stolp je star več kot 500 let in je edini ohranjen stolp v Sloveniji. To je tudi turistična priložnost, ki je v zaključni fazi. Čakamo ugodno vreme za nadaljevanje del."

V obnovo so vložili okoli 100.000 evrov, uredili naj bi muzejsko sobo, na vrh do zvona bodo vodile stopnice, želijo namestiti teleskop. Stolp, ki je bil zgrajen ob koncu 15. stoletja, naj bi namenu predali predvidoma maja.

Suzana Vahtarič, Radio Slovenija