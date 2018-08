V Kranjski Gori že tretjič podelili filmske nagrade

Nagrado za igrani film je prejel Wajib režiserke Annemarie Jacir

5. avgust 2018 ob 11:02

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

S podelitvijo nagrad se je v soboto v Podkorenu sklenil 3. mednarodni filmfest Kranjska Gora - KGIFF - nagrado za igrani film je prejel Wajib režiserke Annemarie Jacir, kot najboljši dokumentarec je slavil Okus cementa Ziada Kalthouma.

Nagrado za režijo je prejel Lazar Bodroži za film Ederlezi Rising, za scenarij pa Bohdan Slama za film Ledena babica.

Preko 3000 obiskovalcev

Po besedah direktorja festivala Matjaža Javšnika so s tretjo izdajo festivala dokazali, da vsako leto napredujejo in v kraj pripeljejo odlične filme, mednarodno uveljavljene goste in vsebino, "ki Kranjsko Goro lahko zasidra v središče filmskega dogajanja v regiji". Kot je dodal, so napredovali tudi glede obiska, saj računajo, da se je festivala udeležilo več kot 3000 obiskovalcev.

Tekmovalni program z 12 filmi

V letošnjem tekmovalnem programu, na sporedu od četrtka do sobote, so prikazali šest celovečernih igranih in šest dokumentarnih filmov. O letošnjih nagrajencih je odločala mednarodna žirija, ki so jo za igrane filme sestavljali Alissa Simon, Jugoslav Pantelić in Fridrik Thor Fridrikson, za dokumentarce pa Mila Turajlić, Harold Apter in Varja Močnik.

Enodnevno potovanje po Jeruzalemu

Nagrado za najboljši igrani film je sinoči prejel palestinski Wajib režiserke Annemarie Jacir, ki "skozi enodnevno potovanje po Jeruzalemu spremlja medgeneracijski konflikt očeta in sina, ki se soočata z različnimi pogledi na izraelsko-palestinski konflikt". Za najboljši dokumentarec pa je žirija razglasila večkrat nagrajeni libanonski filmski esej o portretu sirskih delavcev Okus cementa režiserja Ziada Kalthouma, "ki je ustvaril močno filmsko pripoved o tem, kaj pomeni življenje v izgnanstvu v svetu, ki ga je raztrgala vojna, brez možnosti vrnitve domov", so sporočili s festivala.

Nagrada za najboljšo režijo je šla v roke Lazarju Bodroži za znanstvenofantastični film Ederlezi Rising, v katerem v glavnih vlogah nastopajo Sebastian Cavazza, Stoya in Maruša Majer, za najboljši scenarij pa je žirija razglasila film Ledena babica režiserja in scenarista Bohdana Slame.

Delavnice mednarodno delujočih filmskih ustvarjalcev

Na KGIFF so pripravili tudi številne delavnice mednarodno delujočih filmskih ustvarjalcev, ki svoja znanja in izkušnje predajajo mlajšim generacijam. Mentor delavnice režije in igre pred kamero Nenad Dizdarević je dejal, da je ponosen, da je bilo tretje leto tako veliko udeležencev različnih starosti in izkušenj ter da jim je uspelo dokončati pet odličnih filmov v zelo kratkem času.

"Mislim, da je med udeleženci veliko talentov in pozitivne energije, da nadaljujejo delo v tej smeri, bodisi kot režiserji ali igralci. Upam, da se jih bo delavnic prihodnje leto udeležilo še več in da me bodo organizatorji ponovno povabili kot mentorja, saj se na ta festival vsako leto rad vrnem," je dodal Dizdarević.

Želja po oživitvi lokalne filmske tradicije

KGIFF je mlad filmski festival, prvič so ga pripravili julija 2016. Ideja zanj se je porodila iz želje po oživitve lokalne filmske tradicije, ki sega v davno leto 1951, ko je bil v Kranjski Gori posnet prvi slovenski mladinski celovečerec Kekec, ki je bil na beneškem festivalu leta 1952 nagrajen z zlatim levom.

Spodaj si lahko ogledate fotogalerijo z utrinki letošnjega festivala.

N. Š.