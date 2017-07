V Kranjsko Goro se za deset dni seli filmska umetnost

2. izvedba filmskega festivala Kranjska Gora - KGIFF

27. julij 2017 ob 09:59

Kranjska Gora - MMC RTV SLO/STA

S 54 filmi iz 19 držav - od tega s 15 filmi v tekmovalnem programu - se v Kranjski Gori začenja druga izvedba mednarodnega filmskega festivala Kranjska Gora - KGIFF.

Pod geslom Poglej in spreglej bodo na filmskem festivalu Kranjska Gora – KGIFF prikazali slovenske in tuje igrane in dokumentarne filme, med katerimi je tudi več svetovnih uspešnic, nagrajenih na filmskih festivalih.

Od otrok prek lastne zelenice do sosedov

Kranjskogorski filmski festival je sestavljen iz več tematskih sklopov. Prvi trije dnevi so namenjeni otroškemu in mladinskemu programu. Sledil bo sklop Domačica, ki v ospredje postavlja nove filme domače produkcije. Kot novost letošnjega festivala pa organizatorji izpostavljajo sklop Pri sosedih je trava bolj zelena, ki bo med drugim ponudil dela avstrijskih filmskih kolegov iz Beljaka.

Celotni program 2. KGIFF-a si lahko pogledate na tej povezavi.



Film kot dokumentiranje obstoječega

Veliko pozornost bodo letos namenili dokumentarnemu oz. aktivističnemu žanru, ki bo predstavljen v sklopu Dokuvizem, osrednji del festivala pa predstavlja tekmovalni program, v katerem je 15 filmov. Med drugim bodo prikazali glasbeni dokumentarec Petre Seliškar Moj narobe svet, ki gledalca popelje v svet Frana Milčinskega - Ježka, francoski film Cyrila Diona in Melanie Laurent Jutri, koprodukcijski dokumentarni film Petra Braatza Ponovni pogled na modri žamet, koprodukcijsko komedijo Mehmeta Cana Mertogluja Album in gorniški igrani film Osem krogov in pol, ki ga podpisuje Gregor Kresal.

V družbi Blaka, Erdmanna, Masaryka in Patersona

Med svetovnimi uspešnicami so v program uvrstili film Kena Loacha z naslovom Jaz, Daniel Blake, ki je lani prejel zlato palmo v Cannesu, prav tako na tem filmskem festivalu nagrajen film Maren Ade Toni Erdmann, ki je bil letos nominiran tudi za oskarja in na Češkem nagrajeni film Juliusa Ševčika Masaryk. Prikazali bodo tudi film Asgharja Farhadija Trgovski potnik, ki je bil največkrat nagrajeni film lanskega Cannesa in dobitnik tujejezičnega oskarja 2017, in film Jima Jarmuscha Paterson.

Mednarodno strokovno žirijo, ki bo ocenjevala filme, letos sestavljajo: Labina Mitevska, Lenka Kny, Saša Broz, Damjan Kozole, Karim Traidia in Agnes Csere.

V Kranjski Gori festivala bodo v okviru festivala potekale tudi delavnice pod vodstvom priznanih filmskih ustvarjalcev, kot so eden najbolj iskanih vodij izbora igralske zasedbe v Londonu Carl Proctor, večkrat nagrajeni producent in montažer dokumentarnih filmov Jeremy Workman, fotograf Zoran Kovačević ter režiser, scenarist, producent in soustanovitelj Filmske Akademije v Sarajevu Nenad Dizdarević, še piše na festivalski spletni strani.

P. G.