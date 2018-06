V Kranju bo po besedilu Borisa A. Novaka oživela pravljica Kdo je napravil Vidku srajčico

Režiserka predstave je Katja Pegan

29. junij 2018 ob 14:45

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Prešernovo gledališče Kranj (PGK) že napoveduje novo sezono – s predpremiero otroške predstave Kdo je napravil Vidku srajčico, za katero je besedilo po navdihu kultne Levstikove zgodbe izpred 140 let napisal letošnji Prešernov nagrajenec Boris A. Novak.

Predstavo o štiriletnem fantku iz revne družine, ki ima šest bratov in sestric ter hodi naokrog v izrabljeni srajčici kot svojem edinem oblačilu, je z glasbo in petjem režirala režiserka in direktorica Gledališča Koper Katja Pegan.

Vzajemna prepletenost vseh živih bitij

Pravljica Kdo je napravil Vidku srajčico je klasična in obenem sodobna zgodba, poudarja humani odnos do živali, rastlin, ljudi, pa tudi do nežive narave, ter opozarja na neizogibno povezanost in vzajemno prepletenost vseh živih bitij. To je v današnjem svetu, ki stavi zgolj na izkoriščanje in egoizem, za vzgojo otrok in razmislek odraslih še kako pomembno, so sporočili iz PGK-ja.

"Besedilo prihaja do nas izpod fantastičnega peresa Borisa A. Novaka. Razumela sem, kako je zgodbo ritmično zapisal in to sva želela z avtorjem glasbe Mirkom Vuksanovičem ohraniti," pravi režiserka, ki je za PGK leta 2008 na oder postavila Muco Copatarico.

Praspomin, kako je biti otroški in naiven

V predstavi nastopa skoraj celoten igralski ansambel kranjskega gledališča. "Na vajah smo se zelo zabavali," pove Peter Musevski, ki v otroški predstavi že dolgo ni igral, a doda: "Čeprav se zdi bizarno, da tako star človek igra otroka, je noro, kako se ti v sekundi vrne praspomin, kako je biti otroški, naiven, neposreden ..." Prizna, da se je s pravljico o Vidku tokrat srečal prvič, saj je kot otrok hotel, da mu mama ves čas bere samo Tri prašičke.

Nasprotno pa je pravljica o Vidku za Vesno Jevnikar (v predstavi igra Majdo) kultna in je v njej prebudila nostalgijo. Videk vse dneve preživi v naravi in se pogovarja s svojimi prijateljicami živalmi. "Uživala sem, ker živali oživijo, in to se mi zdi tako magično in čudovito," poudarja Jevnikarjeva.

Blaž Setnikar, ki igra in poje naslovno vlogo Vidka, je mestni človek, zato se mu sprostitev v naravi še toliko bolj prileže: "Kadar uidem, uidem zares in za dalj časa. V naravi dobiš občutek, da stvari, za katere se sekiraš, ki te pestijo, morda niso tako zelo pomembne. Čas nenadoma teče počasneje ali se včasih celo ustavi. Zdi se mi, da prav to v naravo žene tudi Vidka."

Mamo igra Tinkara Kovač

Poleg njih v predstavi nastopajo še Vesna Slapar, Darja Reichman in Aljoša Ternovšek kot Vidkovi sorojenci, kot mama pa nastopa pevka in flavtistka Tinkara Kovač.

"Pri otroških predstavah se mi zdi najbolj pomembno, da so iskrene. Kot igralec moraš verjeti v to, da grm živi, sicer otrok ne boš prepričal," še pravi Vesna Jevnikar. Prepričana je, da igralci poleg otroških predstav še česa drugega ne bi mogli igrati, če ne bi nosili otroka v sebi.

Septembrska premiera

Po nocojšnji predpremieri bo 7. septembra sledila še premiera – takrat, ko bodo otroci bodo znova sedli v šolske klopi. Ustvarjalci predstave so prepričani, da bodo v njej uživali tako mladi kot najmlajši, pa tudi njihovi starši. Umetniška vodja Prešernovega gledališča Kranj Marinka Poštrak je prepričana, da bo v času, ko je v naših življenjih vse manj prostora za solidarnost in sočutje, ta predstava zelo pomenljiva in poučna.

N. Š.