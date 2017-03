Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Michael Fassbender je na premieri filma pripomnil nekaj zgovornega o delu z Malickom. "Trudim se in igram na vse pretege. In potem se obrnem okrog in vidim Terryja, kako snema nekega žužka." Foto: IMDb Song to Song je štorija o "obsedenosti in izdaji" dveh prepletenih ljubezenskih trikotnikov. Odvija se pred kuliso glasbene scene v Teksasu. Foto: IMDb

V ljubezenskem trikotniku med Fassbenderjem in Goslingom

Novi film Terrenca Malicka

13. marec 2017 ob 21:44

Austin - MMC RTV SLO

Odljudni Terrence Malick, ki svoje filme le redko osebno promovira, se je pretekli konec tedna udeležil festivala SXSW v Teksasu in tako pospremil svetovno premiero drame Song to Song.

Klepet z njim je moderiral še en velik režiser, Richard Linklater, Malicku pa je družbo na odru delal Michael Fassbender, eden od protagonistov nove drame. Celovečerec, ki je natrpan z zvezdniškimi obrazi in imeni - v njem nastopijo Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara in Natalie Portman - je prvo projekcijo dočakal prav na festivalu. Gre za zgodbo o dveh parih, ki živita v (Malickovem rodnem) Austinu in se poskušata prebiti na tamkajšnji glasbeni sceni. Pred kamero se zvrsti tudi cel kup pravih glasbenikov, med njimi Florence Welch, Iggy Pop, Patti Smith in John Lydon.

"Najnovejša Malickova katastrofa"?

Prvi recenzenti filma si niso enotni. Guardianov kritik ga je pohvalno opisal kot "čudovit, melanholičen val podob, ki na vsakem koraku omamijo čute," drugi pa so bili s hvalo večinoma manj radodarni. "Song to Song je najnovejši Malickov film na meji obupnega, ki grozi, da bo spodkopal genialnost in enigmatičnost avtorjevih najboljših del," je bil neusmiljen kritik revije Variety.

Malick je v okviru okrogle mize natrosil nekaj podrobnosti o svojem na pol improviziranem pristopu k delu. "Kamere imamo kar prižgane, da je vse skupaj bolj spontano. Na koncu dneva nikoli zares ne veš, kaj si posnel. Montaža traja dlje, kot je v navadi. Od sponzorjev in studia si moraš izprositi potrpljenje. Včasih več kot enkrat."

Režiser je povedal še, da je bil film zaradi prevelike dolžine skorajda prisiljen predelati v TV-serijo. "Prva različica je bila dolga osem ur. Spraševali smo se, ali imamo v rokah morda miniserijo. Res bi lahko bila. Dolgo je trajalo, da smo film oklestili na obvladljivo dolžino."

Po desetletjih tišine zdaj filme snema kot po tekočem traku

Terrence Malick je "zloglasno" izmuzljiva figura. Le redko komu nakloni intervju, svoje zasebno življenje pa skrbno varuje. Potem ko je v sedemdesetih zaslovel z dvema kritiško priznanima filmoma, Badlands in Days of Heaven, se je za dvajset let umaknil iz javnosti. Vrnil se je šele leta 1998, spet z uspešnico: vojni film The Thin Red Line velja za moderno klasiko.

V zadnjih letih pa je režiser doživel nov zagon ustvarjalnosti. Song to Song je njegov peti film v šestih letih, še eden - biografsko vojno dramo Radegund - pa je že v začetni fazi produkcije.

A. J.