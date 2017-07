Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Legendarna Martha Argerich sodeluje z najprestižnejšimi orkestri in na najvidnejših festivalih Evrope, Japonske in ZDA. Na fotografiji s pianistom in dirigentom Danielom Barenboimom. Foto: EPA Pianistka Martha Argerich je veljala za čudežnega otroka in zelo kmalu stopila na mednarodne odre. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Ljubljano se vrača legendarna Martha Argerich

Z glasbo Mozarta, Saint-Saensa, Liszta in Šostakoviča

10. julij 2017 ob 10:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po lanskem nastopu s komornim orkestrom Manchester Camerata se pred slovensko občinstvo nocoj vrača priznana argentinska pianistka Martha Argerich. V sklopu Ljubljana Festivala bo tokrat nastopila s komornim orkestrom Franza Liszta iz Budimpešte.

Na koncertu bo mogoče slišati Mozartov Divertimento za godala v D-duru in najbolj znano delo francoskega romantika Saint-Saensa - Živalski karneval s portreti živali v izvedbi klavirskega dua z recitacijami v interpretaciji njene hčere, filologinje in igralke Annie Dutoit. V drugem delu bosta prišla na vrsto Lisztovo delo Angelus in Šostakovičev Koncert za klavir, trobento in godalni orkester, ki bo virtuozno izpostavil obe omenjeni glasbili.

Danes 76-letna Martha Argerich je zelo zgodaj pritegnila pozornost mednarodne glasbene javnosti. Leta 1955 se je iz rodne Argentine odpravila na študij v Evropo, leta 1957 zmagala na tekmovanjih v Bolzanu in Ženevi ter leta 1965 na Chopinovem tekmovanju v Varšavi. Odtlej spada med vodilne glasbenice in na svetovnih odrih nastopa tako solistično kot z najuglednejšimi glasbeniki, orkestri in dirigenti. V goste jo vabijo najvidnejši festivali Evrope, ZDA in Japonske. Posveča se tudi komorni glasbi, sodeluje in nastopa pa z umetniki, kot so Nelson Freire, Ivry Gitlis, Miša Majski, Gidon Kremer in Daniel Barenboim.

Najljubše so ji virtuozne skladbe 19. in 20. stoletja

Večkrat nagrajena pianistka je leta 1999 ustanovila mednarodno klavirsko tekmovanje in festival Marthe Argerich v Buenos Airesu. Čeprav najraje poustvarja virtuozne skladbe 19. in 20. stoletja, zajema iz obsežnega repertoarja, ki se razteza od Bacha do Bartoka, Beethovna, Schumanna, Chopina, Liszta, Debussyja, Ravela, Francka, Prokofjeva, Stravinskega, Šostakoviča, Čajkovskega in Messiaena.

