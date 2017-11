V Londonu rekonstruirali rimski tempelj posvečen bogu Mitri

Skrivnostni kult mitraizma

11. november 2017 ob 14:30

London - MMC RTV SLO

Rimski tempelj datiran okoli leta 240 n. š. posvečen "ubijalcu bika" bogu Mitri si je mogoče ogledati na originalni lokaciji pod Bloombergovim evropskim sedežem v Londonu.

Ostanke templja boginje Mitre so po naključju odkrili leta 1954 na mestu, kamor je v drugi svetovni vojni padla bomba. Razstavili so jih in jih ponovno sestavili 100 metrov vstran od njihove originalne lokacije. Postali so takojšnja senzacija, saj si jih je dnevno ogledalo tudi do 30.000 ljudi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Najdišče so prepoznali kot Mitrin tempelj, ko je iz ruševin pokukala izklesana glava postavnega mladega boga. Glavo in druge predmete so nato odpeljali v londonski muzej, originalne v razmočenem blatu ohranjene lesene rimske klopi, kamor so se obiskovalci templja lahko usedli, in ki bi jih danes smatrali za arheološki dragulj, pa so zavrgli.

Zdaj pa so ostanke templja vrnili na njihovo originalno lokacijo, v globino sedmih metrov, in jih restavrirali v stanje po zaključenih arheoloških izkopavanjih leta 1954. Restavrirane ostanke templja so oživili s pomočjo zvokov in svetlobe. Potopljeni so v poltemo, zvočna pokrajina posnema zvoke v rimskem templju pred stoletji, iluzijo zidov pa so ustvarili s pomočjo svetlobnega zidu, ki pada s stropa.

Eno največjih odkritij v Londonu

Na lokaciji današnjega Londona je stalo že rimsko mesto, vendar se je do danes ohranilo le malo materialnih ostankov iz tistega časa, je pojasnila arheologinja Sophie Jackson. "To je bilo res eno najpomembnejših odkritij v Londonu, če ne kar v celotni Veliki Britaniji v 20. stoletju," je dejala o templju boga Mitre. Tempelj so Rimljani ob reki zgradili okoli leta 240 in ga posvetili eni svojih najbolj skrivnostnih in kultnih figur »ubijalcu bika« bogu Mitri.

Skrivnostni kult mitraizma

Bog Mitra je bil arijski bog svetlobe. Njegov mistični kult spopada med dobrim in zlom, ki se je razširil iz Perzije čez Rim do Germanije in Britanije, je bil močno popularen zlasti med vojaki. Mitro so navadno upodabljali, kako ubija bika.

Krepak mladi bog z vzhoda Mitra je bil še posebej priljubljen pri vojakih, ki so ga častili s prižganimi baklami v podzemnih templjih, kjer je kri žrtvovanih živali zamakala blatna tla. Rekonstrukcija dogajanja v templju oziroma obreda vključuje zvočni posnetek sprehajajočih se sandalov in glasov, ki ponavljajo besede z grafita, ki so ga našli v enem od templjev v Rimu, je poročal The Guardian.

"Kult je bil skrivnosten, tako da sam obred ostaja uganka. Nikjer ni ohranjenega zapisa o tem, kaj se je dejansko v templju dogajalo, nobene Mitrine knjige ni," je pojasnila vodilna arheologinja Sophie Jackson iz londonskega arheološkega muzeja. Gotovo je zgolj eno, in sicer da v tem templju niso žrtvovali nobenega bika, saj je prostor premajhen, je dodala.

Lesene ročno popisane tablice

Pred pričetkom gradnje Bloombergovega novega evropskega sedeža v Londonu so sicer na izredno bogati in za arheologe pomembni lokaciji potekala tudi šestmesečna arheološka izkopavanja. Arheologi so izkopali doslej najobsežnejšo zbirko predmetov iz obdobja rimske antike, in sicer kar 15.000 predmetov, med njimi nakit in lončenino, ki osvetljujejo življenje prebivalcev antičnega mesta, je še poročal AFP.

Razmočena tla so omogočila neverjetno konzervacijo, tako da je zobu časa kljubovalo tudi na stotine lesenih tablic, na kakršne so pisali Rimljani in ki so za silo ohranile najstarejše ročno napisane dokumente najdene v Britaniji. Gre za tablice z zapisi vse od prvih let po prihodu Rimljanov v Britanijo, na tablicah pa je tudi najstarejši ohranjen zapis rimskega mesta Londinium. Michael Bloomberg je dejal, da so pri podjetju skrbniki antičnega kraja in artefaktov. "London ima kot kulturno in poslovno križišče dolgo zgodovino in na tej tradiciji moramo graditi naprej," je dejal.

Londonski Mithraeum v okviru Bloombergovega sedeža bo inkorporiral tudi umetniško galerijo, na ogled pa bo tudi več kot 600 od 14.000 antičnih predmetov, ki so jih našli na lokaciji templja. Med drugim bo mogoče videti lesena vrata, sandale, miniaturno gladiatorjevo čelado vrezljano v jantar ter leseno tablico z najstarejšo ohranjeno finančno transakcijo v Britaniji, je poročal The Guardian.

G. K.