Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Potem ko sta se pred leti igralki (predvsem zaradi težav, ki jih je imela Carrie z mamili) za daljše obdobje odtujili, pa sta se v času pred smrtjo ponovno močno zbližali. Foto: Reuters Slovesnost je organiziral Todd Fisher. Foto: AP Med drugim se jima je s svojim nastopom poklonil pevski zbor Gay Men's Chorus iz Los Angelesa. Foto: AP Predstavili so se tudi plesalci iz plesnega studia Debbie Reynolds. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Los Angelesu javna slovesnost za Carrie Fisher in Debbie Reynolds

Poklonili so se jima tudi oboževalci

26. marec 2017 ob 09:53

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Prijatelji in oboževalci so se na Hollywood Hills s posebno spominsko slovesnostjo spomnili Debbie Reynolds in Carrie Fisher, ki sta se decembra poslovili zgolj en dan narazen.

Pogled na kolibrije na losangeleškem pokopališču Forest Lawn je Todda Fisherja prepričal, da je to pravo mesto za zadnje počivališče njegove matere Debbie Reynolds in sestre Carrie Fisher.

Tako je družina sklenila, da bo igralki pokopala v skupni grob. Od njiju so se poslovili na skupni žalni slovesnosti, ki je tako kot pogreb potekala v ožjem krogu, zdaj pa so priredili še posebno slovesnost, ki je bila odprta tudi za javnost.

Carrie Fisher sta se med drugim spomnila komik Dan Aykroyd, ki je bil kratek čas tudi njen zaročenec, ter igralec Griffin Dunne. Na spominski slovesnosti so si ogledali domače posnetke in fotografije, za zbrane pa je nastopil zbor Gay Men's Chorus iz Los Angelesa ter plesalci iz plesnega studia Debbie Reynolds.

Oboževalci čakali več ur

Debbie Reynolds se je poklonila igralka Ruta Lee, ki je oboževalce opomnila, naj ne žalujejo, temveč naj se njenega življenja spominjajo ob veselem petju uspešnice Singin' in the Rain.

Slovesnosti se je udeležilo več sto oboževalcev, ki so na priložnost, da se poslovijo od dveh velikih filmskih zvezd, čakali več ur.

Kot je znano, je Carrie Fisher, ena najbolj prepoznavnih zvezdnic franšize Vojna zvezd, za posledicami srčne kapi umrla 27. decembra v 61. letu starosti, dan zatem pa je prav tako zaradi kapi odšla njena mati Debbie Reynolds.

Želela je biti s Carrie

Todd Fisher je materino slovo opisal kot posledico zlomljenega srca po hčerkini smrti. Dejala naj bi, da si želi biti s Carrie. "Ne želim reči, da je (mama) neutolažljivo ždela, sploh ne," je dejal po smrti Debbie Reynolds. "Rekla je le, da ji ni uspelo videti Carrie, ko se je vrnila iz Londona, in kako rada ima mojo sestro," je nadaljeval. "Dejala je, da si želi biti s Carrie. Natanko s temi besedami in v 15 minutah po najinem pogovoru je oslabela, pol ure pozneje je odšla," je še povedal o smrti svoje matere.

"Ko smo slišali, kaj se je zgodilo, smo imeli občutek, da smo izgubili družinskega člana," je na slovesnosti dejala velika oboževalka Liza Rios Proprofsky, ki je imela celo tematsko poroko na temo Vojne zvezd. "Obe sta bili zelo močni in čudoviti ženski. Zelo sem hvaležna, da je Todd Fisher slovesnost pripravil še za vse nas," pa je dejala oboževalka Barbara Doss.

Debbie ni imela rada pogrebov

"Celotno stvar bi poimenoval šov in ne spominska slovesnost," je v govoru pojasnil Todd Fisher. "Moja mati ni imela rada pogrebov in najrazličnejših žalnih slovesnosti. Rada je imela ljudi in čisto vsak izmed vas je eden izmed 'njenih ljudi' Ne samo prijatelji, temveč celotna širša družina, ki je sestavljena iz oboževalcev."

P. B.