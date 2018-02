Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Monetova študija motiva vodnih lilij je trenutno hudo poškodovana in zato takole zaščitena. Foto: AFP Monetova ljubezen do motiva vodnih lilij je verjetno ena najbolj znanih hortikulturnih "obsesij" v zgodovini umetnosti. Foto: Portland Art Museum Dodaj v

V Louvru našli Moneta, ki so ga "pozabili" vrniti Japoncem

Monetove pogrešane vodne lilije so se vrnile na Japonsko

28. februar 2018 ob 09:33

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Umetnina francoskega impresionističnega slikarja Clauda Moneta, ki je nekoč pripadala japonskemu zbiratelju, a se je po 2. svetovni vojni za več desetletij izgubila, je našla pot nazaj v Tokio.

Nič več pogrešano sliko vodnih lilij bodo odslej hranili v Narodnem muzeju zahodne umetnosti v japonski prestolnici.

Okoli dva metra dolga in 4,2 metra široka oljna slika z naslovom Vodne lilije: Odsevi vrbe datira v leto 1916 in upodablja umetniku tako zelo ljube vodne lilije, ki lebdijo na površini jezera.

V muzeju so pojasnili, da je Monet (1840—1926) sliko ustvaril, ko je proučeval temo vodnih lilij, a še preden je ustvaril znamenito serijo, ki jo danes ves svet povezuje z njegovim imenom.

Oljno sliko, ki je zdaj precej grdo poškodovana, bo treba "izjemno skrbno" restavrirati, so v izjavi poudarili pri tokijskem muzeju in dodali: "Neuničeni del slike je še vedno precej velik. Če bomo z njo ravnali skrbno, bo lahko izkazovala Monetovo mojstrstvo."

Slika je pripadala poslovnežu Kodžiru Macukati, ki je med letoma 1916 in 1927 zbiral dela zahodne umetnosti; pri tem mu je pomagalo bogastvo, ki si ga je zaslužil z ladjedelništvom. Vodne lilije naj bi leta 1921 kupil neposredno od Moneta v njegovem ateljeju.

"Varovali" naj bi jo pred vojno vihro

Macukatijeva zbirka umetnin je bila vključno z Monetovo sliko zaradi varnostnih razlogov med 2. svetovno vojno prestavljena v Pariz. Po koncu vojne jo je francoska vlada zasegla kot sovražnikovo lastnino.

Leta 1959 je Francija Japonski vrnila večino od 400 del iz poslovneževe zbirke - a Monetova slika se je izgubila. Pri tokijskem muzeju domnevajo, da so nanjo pozabili zaradi težav s skladiščenjem med vojno. Že leta 2016 so jo strokovnjaki našli zvito v nekem odročnem delu skladiščnih prostorov v Louvru, a javnost za odkritje ni zvedela vse do danes.

Muzej načrtuje, da bodo restavrirano sliko javnosti pokazali junija prihodnje leto.

A. J.