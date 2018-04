Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prizor iz filma Nočno življenje Damjana Kozoleta, ki je za film prejel nagrado za najboljšo režijo na 51. festivalu v Karlovih Varih. Med glavnimi igralci najdemo Pio Zemljič in Marka Mandića (na fotografiji). Foto: SFC V celovečernem filmu Nika spremljamo neustavljivo najstniško dirkačico z gokarti Niko, ki jo igra Ylenia Mahnič (na fotografiji). Foto: SFC Tretji večer bo na ogled projekcija igrano-dokumentarnega filma Houston, imamo problem! režiserja Žige Virca, ki raziskuje mit o domnevnem ameriškem nakupu tajnega jugoslovanskega vesoljskega programa v zgodnjih šestdesetih letih, vrednega več milijard dolarjev. Foto: SFC Dodaj v

V Sombotelu na Madžarskem že drugič Dnevi slovenskega filma

Slovenska kultura na Madžarskem kljub fizični bližini ni dobro poznana

9. april 2018 ob 16:04

Sombotel - MMC RTV SLO

V kinu Agora-Savaria v Sombotelu na Madžarskem se danes začenjajo drugi Dnevi slovenskega filma, s katerimi promovirajo slovensko kulturo, ki na Madžarskem kljub fizični bližini ni dobro poznana. Obenem pa vzpostavljajo tesnejše kulturne stike med državama in tudi med Slovenijo in na Madžarskem živečo slovensko skupnostjo.

V mestu, kjer sicer že skoraj štiri desetletja deluje katedra za slovenski jezik in književnost, bodo na sporedu sodobni slovenski filmi Nočno življenje Damjana Kozoleta, Nika Slobodana Maksimovića, dokumentarni film Pet prijateljev na razpotju Evropskega parlamenta Lucije Šiftar in Houston, imamo problem! Žige Virca.

Odprtje s filmom Damjana Kozoleta

V ponedeljek bo navzoče najprej nagovoril generalni konzul Republike Slovenije v Monoštru Boris Jesih, nato pa bo filmske dneve odprl večkrat nagrajeni film Damjana Kozoleta Nočno življenje. Po projekciji bo v preddverju kinematografa predstavitev promocijskega gradiva o Sloveniji in o učenju slovenščine, prisotni pa bodo lahko tudi degustirali slovensko kulinariko, so zapisali v Slovenskem filmskem centru (SFC).

Drugi dan bo najstniško razgibala Nika

Drugi dan dogodka je namenjen predvsem mladim in njihovim staršem ter učiteljem, za njih pripravljajo projekcijo celovečernega filma Slobodana Maksimovića Nika, ki se tematsko giblje znotraj najstništva. Film, za katerega sta scenarij napisala Maksimovič in Matjaž Pikalo, predstavlja zgodbo neustavljive najstnice, strastno navdušene nad hitrostjo, ki želi tekmovati v gokartu, ki je eden redkih športov, v katerem moški in ženske tekmujejo skupaj. Film je nastal v koprodukciji Nora production group in RTV Slovenija, financiral pa ga je tudi Slovenski filmski center. Film je na 19. filmskem festivalu v Motovunu prejel nagrado za najboljši mladinski film.

Dnevom slovenskega filma bo sledila projekcija enega izmed petih dokumentarnih filmov, ki nastajajo v okviru projekta Pet prijateljev na razpotju Evropskega parlamenta in v katerem sodelujejo mladi iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške, prikazuje pa primere dobrih praks, ki na podlagi odločitev Evropskega parlamenta vplivajo na življenje mladih in njihovih krajanov v lokalnem okolju.

Konec s prvim slovenskim filmom na Netflixu

Dnevi se bodo sklenili z igrano-dokumentarnim filmom Houston, imamo problem! režiserja Žige Virca, ki raziskuje mit o domnevnem ameriškem nakupu tajnega jugoslovanskega vesoljskega programa v zgodnjih šestdesetih letih, vrednega več milijard dolarjev. Režiser je dobitnik več nagrad, vesno za najboljši celovečerni film je prejel za igrano-dokumentarni film na 19. festivalu slovenskega filma. V svoj program pa ga je lani kot prvi slovenski film uvrstil spletni gigant Netflix. Na sporedu bo tretji dan filmskega dogodka v Sombotelu.

Dnevi slovenskega filma so bili v Sombotelu prvič organizirani lani, projekcij pa se je v treh dneh udeležilo okoli 70 udeležencev, so še sporočili s SFC-js. Predstavitev slovenske filmske produkcije v središču Železne županije na zahodu Madžarske je bila znova osnovana na Dnevih slovenskega filma, organiziranih v madžarski prestolnici. Dogodek je namenjen tako slovenski skupnosti iz Sombotela in iz Porabja kot tudi širšemu madžarskemu občinstvu, saj bodo filmi predvajani z madžarskimi podnapisi.

N. Š.