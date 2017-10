Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fotografija brez fotoaparata je priljubljeno eksperimentalno polje zgodovinskih avantgard, danes pa je, podobno kot fotografska abstrakcija, ponovno v vzponu, ki je delno povezan prav z nostalgijo po analognem, je v spremnem besedilu o razstavi zapisala Iza Pevec. Foto: Cankarjev dom Dodaj v

V Mali galeriji CD-ja na ogled Baeblerjeve fotografije brez fotoaparata

Razstava bo na ogled do 17. decembra

25. oktober 2017 ob 08:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Mali galeriji Cankarjevega doma bodo drevi odprli razstavo v Parizu delujočega fotografa Martina Baeblerja z naslovom latentno, ki je nastala brez fotografskega aparata, zgolj z velikoformatnim fotografskim filmom.

Na ogled bo 13 fotografij velikega formata, pri njihovem ustvarjanju pa je raziskoval eksperimentalno risanje s svetlobo in nekonvencionalno uporabo različnih kemičnih procesov. Kot je v besedilu za razstavno publikacijo zapisala Iza Pevec, je avtor velikoformatni fotografski film več tednov izpostavljal različnim svetlobnim virom in temperaturam, uporabil pa je tudi neklasične načine razvijanja.

"Nastati pravzaprav ne bi smelo nič, Baebler je film seveda popolnoma presvetlil, 'uničil'. A destruktivno ravnanje z osnovnim nosilcem klasične fotografije je proizvedlo impresivne, vizualno sugestivne abstraktne podobe – njihov učinek pa stopnjuje velik format končnih izdelkov. Slikovitost površin asociira na stari, razrešeni spor med fotografijo in slikarstvom; vizualnost fotografskih krajin pa je hkrati skorajda otipljiva, občutek, ki ga stopnjuje odsotnost zasteklitve," je še zapisala in dodala, da lahko projekt razumemo kot posvetilo klasični črno-beli fotografiji.

Baebler je leta 2002 diplomiral iz fotografije na italijanskem fotografskem inštitutu v Mlianu in se štiri leta pozneje preselil v Pariz, kjer sodeluje z različnimi oblikovalskimi in kreativnimi studii kot urednik fotografije in fotograf iz mode in založništva. Avtorske projekte ustvarja v razponu med podobo trenutka in konceptualnimi zasnovami.

Razstava bo na ogled do 17. decembra.

K. T.