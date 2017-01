Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Med deli, ki so jih umaknili iz stalne zbirke in dodatno zaščitili, je tudi slavna Pala di Brera slikarja Piera della Francesca. Foto: Wikipedia Strokovnjaki bodo zdaj preverili, koliko slik bo treba restavrirati. Foto: EPA Sorodne novice Caravaggio ali ne? "Mojstrovina s podstrešja" je razdelila stroko. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V milanski Breri v hudem mrazu popokale barvne plasti nekaterih slik

Poškodovana tudi pala Piera della Francesca

16. januar 2017 ob 17:09

Milano - MMC RTV SLO/STA

V milanski Pinakoteki Brera se je pred dobrim tednom dni okvaril klimatski sistem, zaradi česar so iz stalne razstave naglo umaknili najbolj krhke slike. Kljub takojšnjemu ukrepanju so suh mraz in nenadne temperaturne spremembe povzročili škodo na približno 40 dragocenih slikah.

Do izpada ogrevanja je prišlo ravno v času, ko je Milano prizadel najhujši mraz zadnjih let. Ker v prostorih ni bilo mogoče vzdrževati ustrezne zračne vlage, so se po ugotovitvah strokovnjakov barve na nekaterih delih slik začele drobiti. Med umetninami, ki so jih umaknili iz stalne zbirke, je Kristus ob stebru Donata Bramanteja iz okoli leta 1490 in znamenita Brerska Madona (poznana tudi kot Pala di Brera ali Pala di Montefeltro), ki jo je med leti 1472 in 1474 naslikal zgodnjerenesančni slikar Piero della Francesca.

Slike so dodatno zaščitili z riževim papirjem, da bi tako preprečili pokanje barvnih plasti v presuhi zraku. Prav v teh dneh v restavratorskih delavnicah Pinakoteke določajo, kako velika je škoda in kolikšen konservatorsko-restavratorski poseg bo potreben na prizadetih slikah.

"Ukrepali smo takoj, ko smo 6. januarja izvedeli za težave z ogrevalnim sistemom, zato trajne škode na umetninah ne bo," je dejal direktor pinakoteke James Bradburne. Dodal je, da imajo srečo, kot le malokateri muzej, da imajo lasten laboratorij in restavratorsko skupino. Vseeno bodo morali nekatere slike zaupati tujim strokovnjakom, kar bo povečalo stroške restavriranja.

Poškodbe le na tabelnih slikah

Kot so še sporočili iz muzeja, gre pri vseh poškodovanih delih za tabelne slike, marsikatera med njimi pa je bila že pred tem predvidena za restavratorski poseg. Klima v razstavnih prostorih je po besedah direktorja stabilna od sredine preteklega tedna, kmalu pa bodo vedeli, kolikšna je celotna škoda. Ogrevalni sistem preverjajo trikrat na teden. Uradne ocene o tem, zakaj je prišlo do izpada, še nimajo, v Breri pa domnevajo, da preprosto ni vzdržal tako naglega padca temperature. V muzeju pripravljajo poročilo o položaju in pa smernice za preprečitev česa podobnega v prihodnje.

Brera, ki so jo ustanovili leta 1809, v stalni zbirki predstavlja številne mojstrovine iz zgodovine umetnosti, med drugim mojstrov, kot so Mantegna, Giovanni Bellini, Rafael in Tintoretto.

M. K.