V Moškem brlogu se z moške perspektive razodevajo razhajanja z nasprotnim spolom

Premiera komedije v Slovenskem ljudskem gledališču Celje

1. december 2017 ob 14:19

Celje - MMC RTV SLO, STA

Celjsko gledališče se pridružuje 80 gledališkim hišam po Evropi, ki so na svoj oder postavile komedijo Kristofa Magnussona Moški brlog, ki so jo pred tremi leti prelili tudi v istoimenski film.

Komedija Moški brlog, ki je takoj po prvi uprizoritvi leta 2003 v gledališču Schauspiel Bonn postala uspešnica, bo v Celju zaživela v režiji Sandyja Lopičića, vsestranskega nemško-bosansko-avstrijskega glasbeno-gledališkega multitalenta, saj je tako pianist in skladatelj kot tudi gledališki režiser in igralec.

Kaj torej (stereotipno) sovražijo moški?

Če začnemo pri preprostih dejstvih - moški sovražijo nakupovanje, saj ni hujšega kot soboto zabiti v nakupovalnem centru, spremljati ženo in jo spodbujati pri njenih nakupih. Ji svetovati, kateri odtenek iste bluze ali hlač naj si kupi, ali naj se odloči za čevlje z zaponko ali brez ... Zaradi teh mučnih opravil se trije prijatelji vsako soboto izmuznejo svojim ženam in si najdejo zatočišče v kleti nakupovalnega centra, svoj brlog, kjer se počutijo varne in lahko počnejo moške stvari, medtem ko njihove žene nakupujejo do nezavesti oziroma vsaj do izpraznitve bančnih računov.

In kaj je (stereotipno) moškim všeč?

In kateri naj bi bili t. i. moški opravki? Poležavanje na kavču, pitje piva, spremljanje nogometa in pritoževanje nad ženami, kakopak. Vendar to moško idilo zmoti gasilec, ki jim najprej pojasni, da vse, kar počnejo, ni dovoljeno, potem pa se tudi sam hitro pridruži skupini. Z njihovimi zabavnimi pogovori se razkrije, da so s svojimi življenji in sami s seboj vse prej kot zadovoljni.

(Stereotipno) banalne moške težave

Poigravanje s številnimi moško-ženskimi stereotipi prek humornega pogleda razkriva odnose med moškimi in ženskami - tokrat z moške perspektive - in nas vodi skozi komedijo. Moške težave so pogosto veliko banalnejše od ženskih tegob, a zato nič manj ne obremenjujejo njihovih življenj. Nepremostljive razlike v pogledih na nakupovanje, ljubezen, zakonsko zvezo in življenje razdružujejo zakonske pare. Duhovito komedijo o medsebojnih odnosih, potrošništvu in moškem prijateljstvu bodo še dodatno popestrili številni glasbeni hiti v živo, beremo v gledališkem listu.

Moški brlog, v katerem igrajo Vojko Belšak, Damjan M. Trbovc, Andrej Murenc in Tarek Rashid, so ustvarili prevajalka Mojca Kranjc, režiser, skladatelj in oblikovalec luči Sandy Lopičić, dramaturginja Tatjana Doma, scenografinja Mateja Kapun, kostumograf Leo Kulaš in njegova asistentka Lara Kulaš, glasbena opremljevalca Sandy Lopičić in Mitja Švener ter lektor Jože Volk.

Premiera predstave Moški brlog v Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo drevi ob 19.30.

P. G., foto: SLG Celje/Jaka Babnik