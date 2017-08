Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kiril Serebrenikov na torkovem zaslišanju, ki se zanj ni izšlo vzpodbudno. Foto: Reuters Sreda na sodišču je minevala v kaotičnem ozračju: številni novinarji in Serebrenikovi podporniki, za katere v dvorani ni bilo prostora, so si skušali izboriti sedež na zaslišanju. Foto: Reuters To je jasen signal pred volitvami. Pokazati hočejo, da te noben elitni status ali globalna prepoznavnost ne bosta rešila pred interesi represivne države, če se ta država odloči, da te bo pomendrala z obrazom ob tla. pisatelj in režiser Viktor Šenderovič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Moskvi protesti zaradi hišnega pripora ruskega umetnika

V procesu vidijo napad na umetniško svobodo

24. avgust 2017 ob 11:30

V središču Moskve se je zbralo več sto protestnikov, jeznih zaradi hišnega pripora, ki ga je sodišče naložilo prominentnemu gledališkemu režiserju Kirilu Serebrenikovu, preden se začne njegovo sojenje. Serebrenikovi podporniki trdijo, da gre za politično motiviran proces.

Odvetnik Kirila Serebrenikova je skušal v sredo na sodišču doseči, da bi njegov klient proti varščini sojenje lahko počakal na prostosti. Sodnik je odločil, da obstaja nevarnost, da bi lahko v tem primeru obtoženec skušal vplivati na priče ali uničiti dokaze, zato mu je naložil hišni pripor.

"Pošten človek sem," je pred sodiščem izjavil Serebrenikov, ki zanika vse obtožbe. "Nimam druge domovine kot je Rusija in delam v ruski kulturi."



Sporočilo morebitnim disidentom?

Torkova aretacija avantgardnega umetnika, ki je osumljen, da si je med letoma 2011 in 2014 prilastil 68 milijonov rubljev (skoraj milijon evrov), ki jih je ruska vlada namenila za umetnost, je šokirala rusko kulturno javnost. Mnoge skrbi, da je aretacija simptom kratenja umetniške svobode. "Razburjena, jezna in potrta sem," je zbranim novinarjem pred sodiščem povedala Irina Prokorova, vplivna urednica in založnica. "To spominja na žalostne primere iz naše preteklosti. Gre za jasno sporočilo ustvarjalcem in intelektualcem: vidijo lahko, kaj se bo zgodilo vsem, ki se ne pokorijo."

Sreda na sodišču je minevala v kaotičnem ozračju: številni novinarji in Serebrenikovi podporniki, za katere v dvorani ni bilo prostora, so si skušali izboriti sedež na zaslišanju. Kljub temu so dogajanje v notranjosti na trenutke preglasili kriki z ulice - "Sramota!", "Svoboda!" - poroča The Guardian.

Policija je pred sodiščem aretirala več protestnikov, med njimi Margarito Solomonitso, ki je na ulico prišla s transparentom. "Globoko spoštujem Kirila Serebrenikova in verjamem, da je poštena oseba," je izjavila, preden so jo odvedli. "Kar se mu dogaja, ni zakonito."

Porokov za varščino ni manjkalo

Serebrenikov je argumentiral, da bi mu sodnik moral določiti varščino, ker je v zadnjih mesecih prostovoljno sodeloval pri policijski preiskavi. 34 prominentnih ruskih režiserjev, umetnikov in pevcev, med njimi tudi direktor gledališča Bolšoj, so se ponudili za poroke njegovega plačila. Kljub temu mora Serebrenikov ostati v hišnem priporu do 19. oktobra. Če bo za to pridobil dovoljenje preiskovalcev, se bo lahko udeleževal le vaj v gledališču.

Kiril Serebrenikov (1969) je sicer umetniški direktor priznanega moskovskega gledališča Gogolj Center, režiral pa je tudi predstave priznanega Bolšoj teatra. Njegovi filmi so bili na ogled med drugim na osrednjih filmskih festivalih v Cannesu, Benetkah in Locarnu. Že v preteklih letih je imel režiser težave z ruskimi oblastmi, saj je bil zelo kritičen nad naraščajočo cenzuro v umetnosti. Lani je opozoril, da se položaj v državi "vrača k najbolj patetičnim sovjetskim praksam".

Letošnjega maja so preiskovalci zaradi režiserjevega primera že izvedli racijo na njegovem domu in v gledališču Gogolj Center. Pri tem so prekinili gledališke vaje in zasegli telefone igralcev. Racijo so takrat poleg generalnega direktorja Bolšoj teatra Vladimirja Urina obsodili tudi številni priznani umetniki.

