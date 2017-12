Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Igralec, ki je bil znan po svojem prijetnem videzu, je pogosto prevzemal vloge romantičnih akcijskih junakov. Foto: EPA Indijski igralec Shashi Kapoor je leta 1972 ob igralki Simi Garewal zaigral v ameriškem filmu Siddhartha. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

V Mumbaju slovo od legende indijskega filma Shashija Kapoorja

"Odšel je kavalir in prijatelj"

5. december 2017 ob 18:34

Mumbaj - MMC RTV SLO, STA

Zvezde Bollywooda so se v Mumbaju poslovile od legendarnega indijskega igralca Shashija Kapoorja, ki je med drugim leta 1972 ob Simi Garewal zaigral v hollywoodskem filmu Siddhartha. Bil je prejemnik številnih nagrad.

Shashi Kapoor, ki je po daljši bolezni umrl v ponedeljek star 79 let, je izhajal iz najbolj znane indijske igralske dinastije, zaigral pa je v več kot 150 filmih. Med drugim je zaigral v več filmih filmske družbe Merchant Ivory Productions, ki je snemala filme v angleščini, katerih dogajanje je bilo postavljeno v Indijo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Igralec, ki je bil znan po svojem prijetnem videzu, je pogosto prevzemal vloge romantičnih akcijskih junakov. Med njegovimi najpomembnejšimi so vloge v filmih Jab Jab Phool Khile (1965), Kabhie Kabhie (1976) in Kalyug (1981). Z britansko igralko Jennifer Kendal je bil poročen 26 let, do njene smrti. Več let je imel težave z ledvicami.

Slovesnosti v Mumbaju sta se med drugim udeležila ikona indijske kinematografije Amitabh Bachchan, ki je ob Shashiju Kapoorju zaigral v več uspešnicah iz 70. let preteklega stoletja, in igralec Shah Rukh Khan.

"Odšel je kavalir in prijatelj"

Bachchan je na svojem blogu danes o Shashiju Kapoorju tudi zapisal, da je bil "izjemno čeden moški" s "čudovitim nasmeškom, ki je dopolnjeval iskrice v njegovih očeh".

Simi Garewal pa je sporočila, da jo je njegova smrt globoko užalostila. "Odšel je kavalir in prijatelj. Ostanejo le spomini," je zapisala na Twitterju.

Shashi Kapoor je bil najmlajši sin Prithviraja Kapoorja, pionirja indijskega filma. Tudi njegov najstarejši brat Raj Kapoor, ki je umrl leta 1988, je bil zvezda indijskega filma. Znana igralca pa sta tudi njegov nečak Rishi Kapoor in Rishijev sin Ranbir Kapoor.

G. K.