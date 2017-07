Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nemški krajinar Andreas Achenbach (1815–1910) je bil z Düsseldorfom tesno povezan, tam je študiral živlej, ustvarjal in umrl. Slikartsvo je študiral pri profesorju Johannu Wilhelmu Schirmerju, pozneje pa stopil na lastno pot v smeri romantične krajine. Bil naj bil prvi predstavnik düsseldorfske šole, ki se je posvetil karjini kot samostojni motiviki. Na fotografiji: Obala na Siciliji, 1847. Foto: Wikipedia Achenbachove slike hranijo v Berlinski narodni galeriji, Novi Pinakoteki v Münchnu ter galerijah v Kölnu, Düsseldorfu, Leipzigu, Hamburgu, Dresdnu in Darmstadtu. Precej njegovih del je tudi v zbirkah ameriških galerij. Foto: Wikipedia Achenbach je slikal predvsem razburkano Severno morje in poglede na idilične vasi ob Renu. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Nemčiji iz razstave umaknili sliko zaradi sporne prodaje v času nacizma

V fundaciji iščejo še 400 slik, ki so bile nekoč v lasti Maxa Sterna

14. julij 2017 ob 20:24

Düsseldorf - MMC RTV SLO

V Düsseldorfu je na ogled razstava del nemškega krajinarja Andreasa Achenbacha, ki je sem pripotovala iz Baden-Badna, vendar tokrat z eno sliko manj. S postavitve so namreč odstranili platno, za katero skrbniki dediščine nekdanjega judovskega galerista trdijo, da jo je bil prisiljen prodati pod pritiskom nacističnega režima.

Kot trdijo domnevni dediči slike, je bila ta nekoč del zbirke judovskega zbiralca in galerista Maxa Sterna, ki je bil pred pobegom iz Nemčije v času nacizma prisiljen likvidirati svojo galerijo. Razstavo Andreasa Achenbacha, pionirja nemške realistične šole, so v düsseldorfski Kunstpalast odprli 7. julija. Gre projekt, ki ga je razstavišče pripravilo v sodelovanju z zasebnim muzejem L8A v Baden-Badnu, kjer je bila razstava na ogled lani.

Na razstavi so tudi dela, ki jih je za to priložnost posodil zasebni zbiralec Wolfgang Peiffer, ki je tudi trenutni lastnik sporno pridobljene slike Sicilijanska krajina iz leta 1861. Čeprav je bilo platno predstavljeno v sklopu promocijskega gradiva za razstavo v Düsseldorfu, je na samo postavitvi ni videti. Zato pa je bila na ogled v Baden-Badnu, kjer je bila po poročanju portala Art Newspaper tudi opažena.

Sliko so opazili v Baden-Badnu

Krajino je na Interpolov seznam pogrešanih slik in nemško bazo podatkov lostart.de prijavila fundacija Projekt za restitucijo umetnin Maxa Sterna, ki se ukvarja z iskanjem zbiralčevih izgubljenih del. Potem ko je preiskovalec opazil sliko, ko je bil razstavljena v Banden-Badnu, je v imenu skrbnikov Sternove dediščine Urad za zahtevke, povezane s holokavstom v New Yorku (HCPO) septembra poskušal stopiti v stik s trenutnim lastnikom, vendar pa doslej še niso prejeli odgovora.

Trenutni lastnik: prodaja slike ni bila sporna

Peiffer, ki je lastnik 300 Achenbach del, objavil pa je tudi knjigo o slikarjevem potovanju v Italijo, je sliko kupil na dražbi v Londonu leta 1999. Sam je prepričan, da je Stern sliko prodal v "popolnoma normalni galerijski transakciji". Njegov odvetnik Ludwig von Pufendorf trdi, da Peiffer nikoli ni prejel pisma HCPO-ja in da je kontaktiral Sternove dediče, da bi jim dokazal, da je prodaja slike ni bila sporna.

"Zagotavljam vam, da moj klient ne bo dovolil, da bi slika ostala na seznamu lostart.de, če bo treba, se bo za to obrnil na sodišče," je po navedbah portala zapisal Pufendorf. Stern je očetovo galerijo prevzel leta 1934, vendar pa po letu 1935 kot Jud ni smel več poslovati. Leta 1937 je bil prisiljen prodati dela prek dražbene hiše Lempertz. Kar se tiče sporne Achenbachove slike, arhivski podatki o prodaji kažejo, da jo je v letu, ko je bila galerija zaprta prodal v zasebnem dogovoru.

Na lovu za 400 slikami

Leta 1938 Stern je prebegnil v London, pozneje pa se ustalil v Kanadi, kjer je znova postavil na noge galerijsko dejavnost. Leta 1987 je umrl brez otrok, velik del svoje dediščine pa zapustil trem univerzam – dvema v Montrealu (Concordi in McGill) in Hebrejski Univerzi v Jeruzalemu. Leta 2002 so se univerze povezale v fundaciji Projekt za restitucijo umetnin Maxa Sterna, v sklopu katerega so doslej nazaj pridobili 16 slik. Vsega skupaj jih iščejo kakšnih 400.

Kot so sporočili z univerze Concordia, so njihove raziskave pokazale, da je veliko število izgubljenih del, ki so bile Sternova last, v nemških zbirkah. To velja tudi za tri slike, ki so jih uspeli lani pridobiti nazaj in prihajajo od zbiralcev iz Düsseldorfa, Heidelberga in Hamburga.

M. K.