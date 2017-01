V Nemčiji razgrabili Hitlerjev Moj boj, nova izdaja v šesti ponatis

Od januarja 2015 prodali okoli 85 tisoč izvodov

3. januar 2017 ob 16:39

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nova izdaja knjige nacističnega voditelja Hitlerja Moj boj je v Nemčiji postala takšna uspešnica, da jo bodo ponatisnili že šestič. Od januarja lani so prodali okoli 85 tisoč izvodov zloglasne knjige.

Münchenski inštitut za sodobno zgodovino, ki je novo izdajo dela Adolfa Hitlerja v dveh zvezkih tiskal v lastni založbi, je ocenil, da je knjiga z originalnim naslovom Mein Kampf obogatila razpravo o novem vzponu avtoritarnih političnih nazorov v sodobni zahodni družbi, ni pa promovirala desničarske ideologije, kar je morda ob novi izdaji skrbelo javnost, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Zloglasni Moj boj, ki je bil nekakšen manifest Hitlerjeve nacistične Nemčije, je v omenjeni izdaji opremljen s kritičnimi komentarji, ki jih je napisala skupina avtorjev pod vodstvom zgodovinarja Christiana Hartmanna.

Sprva so nameravali natisniti le štiri tisoč izvodov, vendar so zaradi velikega povpraševanja dvignili naklado. Zdaj že šesti ponatis bo na voljo konec januarja, do zdaj pa so prodali že okoli 85 tisoč izvodov. Večji del preteklega leta se je knjiga držala visoko na lestvici najbolje prodajanih knjig nemškega tednika Spiegel, inštitut pa je medtem organiziral niz uspešnih predstavitev in pogovorov o knjigi po celotni Nemčiji in tudi širše po Evropi.

Vpogled v totalitarne ideologije

Strah, da bo knjiga promovirala Hitlerjevo ideologijo, je povsem neutemeljen, saj je delo omogočilo vpogled v razloge in posledice totalitarnih ideologij, je pojasnil direktor inštituta Andreas Wirsching. Večina bralcev, ki je kupila knjigo, se zanima za politiko in zgodovino, ne pa desničarski radikalizem, je še poudaril. Inštitut bo sicer omejil mednarodno izdajo knjige, ki bo dostopna še v angleščini in francoščini.

Moj boj se je na policah nemških knjigarn znova pojavil, potem ko so s 1. januarjem lani potekle avtorske pravice za knjigo, ki jo je Hitler spisal med prestajanjem zaporne kazni v letih 1923 in 1924 in je prvič izšla leta 1925. Avtorske pravice za Moj boj je leta 1945 dobila nemška zvezna dežela Bavarska, ki je v skladu z odločitvijo zavezniških sil prevzela nadzor nad največjo nacistično založniško hišo.

G. K.