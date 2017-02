V nemščini je izšel zajeten pregled slovenske kulturne zgodovine na Koroškem

Enciklopedija slovenske kulturne zgodovine na Koroškem od začetkov do leta 1942 v nemškem jeziku

9. februar 2017 ob 19:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Moderno, inovativno in referenčno delo, ki odpira tudi pogled v prihodnost in izžareva evropski duh." Gre za opis enciklopedije v nemškem jeziku, ki vsebuje nova spoznanja iz specifičnih perspektiv in slovensko kulturno zgodovino na Koroškem postavlja v transkulturni in interdisciplinarni okvir.

Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) so predstavili Enciklopedijo slovenske kulturne zgodovine na Koroškem od začetkov do leta 1942, ki je v nemščini izšla pri založbi Böhlau Verlag pod izvirnim naslovom Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška - Von den Anfängen bis 1942.

Avtorja in izdajatelja dela sta Katja Sturm-Schnabl in Bojan-Ilija Schnabl, in kot je na predstavitvi povedala Katja Sturm-Schnabl, se je ideja za enciklopedijo porodila leta 2006. Finančni okvir projekta je sicer predvideval dva zvezka, vendar danes obsega tri zvezke, saj so se ob znanstvenoraziskovalnem delu odkrivala vedno nova področja. Poudarila je, da sta v enciklopediji močno prisotni ljudska kultura in ljudska znanost, ki imata pri manjšinskem narodu še posebej pomembno vlogo. Kot je še povedala, sta z Bojanom-Ilijo Schnablom ob usklajevanju gesel 160 avtorjev in avtoric tudi sama napisala skupaj 222 gesel in prevedla 265 člankov iz tujih jezikov v nemščino.

Apel še za slovenski prevod enciklopedije

Zgodovinar Matjaž Klemenčič je na predstavitvi poudaril, da enciklopedija v številnih primerih prispeva nova znanstvena dognanja k slovenski kulturni zgodovini na Koroškem, pa tudi k zgodovini slovenskega naroda na splošno in njegovih odnosov z nemškim narodom ter z italijanskimi, madžarskimi in hrvaškimi sosedi.

Klemenčič je prepričan, da bi bilo koristno, če bi katera izmed slovenskih založb izdala tudi slovenski prevod dela, saj bi, kot je povedal, na tak način seznanili tudi mlajšo generacijo Slovencev, ki ne obvlada nemškega jezika, s spoznanji te enciklopedije. Dodal je, da je tudi sicer danes vednost o problematiki koroške slovenske zgodovine med Slovenci v Sloveniji zelo omejena. Enciklopedija po njegovih besedah slovensko kulturno zgodovino na Koroškem postavlja v transkulturni in interdisciplinarni okvir.

Temeljito odpiranje novih vidikov

Enciklopedija odpira nove vidike zgodnje srednjeveške zgodovine jezikov, srednjeveške in novejše pravne ter ustavne zgodovine, regionalne in kulturne zgodovine, kulturne geografije ter še nekaterih drugih ved. Novi pogledi na funkcijo, vlogo in pomen ljudske kulture ter ljudske umetnosti pa so se po Klemenčičevih besedah izkazali kot relevantni pri razumevanju jezikovne kulture v javnem in zasebnem prostoru - pa tudi za raziskovanje manjšinske problematike in medetničnih odnosov v regiji.

Enciklopedija slovenske kulturne zgodovine na Koroškem od začetkov do leta 1942 vsebuje skupaj več kot 1.000 gesel in več kot 2.100 konceptualnih vnosov avtorjev in avtoric z različnih znanstvenih področij in kulturnih ozadij iz Avstrije, Slovenije, Francije, Italije, Nemčije, Rusije in ZDA. Pozornost posveča splošni kulturni dediščini in umetnostni zgodovini in omogoča vpogled v kulturne procese in vse, kar je z njimi povezano.

P. G.