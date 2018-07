V newyorškem Metropolitanskem muzeju našteli rekordnih 7,35 milijona obiskovalcev

7. julij 2018 ob 12:38

New York - MMC RTV SLO, STA

V newyorškem Metropolitanskem muzeju so v lanskem poslovnem letu, končanem junija, našteli rekordnih 7,35 milijona obiskovalcev.

Visoka številka je vezana predvsem na razstavo, posvečeno Michelangelu, ki si jo je med lanskim novembrom in februarjem ogledalo 702.516 obiskovalcev.

Seštevek obiskov na vseh lokacijah muzeja

Rekorden obisk se nanaša na obdobje od 1. julija lani do 30. junija, zaobjema pa obiske vseh treh lokacij Metropolitanskega muzeja, na kratko poimenovanega Met. Med lokacijami je glavna na Peti aveniji, Met Cloisters je na severnem Manhattnu in Met Breuer na aveniji Madison.

Obiskovalcev muzeja ni ovirala niti pred štirimi meseci uvedena obvezna vstopnina za vse, ki ne prebivajo v državi New York. Pred tem so obiskovalci muzeja namreč lahko ob obisku prispevali znesek po lastni izbiri. Od 1. marca letos pa to omogočajo samo še prebivalcem države New York in študentom iz New Yorka ter bližnjih New Jerseyja in Connecticuta.

62,8 milijona obiskovalcev

Met velja za najbolj obiskano newyorško turistično znamenitost. Marca je newyorški župan Bill de Blasio povedal, da je bilo leto 2017 osmo zapored, ko so v mestu z 62,8 milijona obiskovalcev (2,3 milijona več v primerjavi z letom 2016) zaznali rekorden turistični obisk. Iz tujine je na obisk velikega jabolka pripotovalo kar 13,1 milijona ljudi.

