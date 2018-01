V novega leta dan tradicionalno z Dunajskimi filharmoniki

Neposredni prenos koncerta tudi na TVS 1 in Arsu

1. januar 2018 ob 10:38,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 13:58

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Tudi tokratni prvi dan leta je prinesel novoletni koncert Dunajskih filharmonikov, ki ni ponudil le muzikalno tehtne interpretacije dunajske glasbene dediščine, temveč so se filharmoniki z njim predstavili tudi kot glasbeni veleposlaniki Avstrije in tako voščili svetu v duhu upanja, prijateljstva in miru.

Enega najbolj priljubljenih koncertov na svetu, posvečenega plesni glasbi avstrijske glasbene družine Strauss in sodobnikov, je vodil italijanski maestro Riccardo Muti.

Že petič pod vodstvom Riccarda Mutija

V Neaplju rojeni dirigent Riccardo Muti letos nadaljuje cikel najbolj priznanih dirigentov. Na podiju novoletnega koncerta bo stal petič - vodil ga je že v letih 1993, 1997, 2000 in 2004 - in morda tudi zadnjič. Pred časom je namreč povedal, da si želi novo leto praznovati z družino, ker pa je bil pritisk v zadnjem času tako močan, je privolil, da bo znova dirigiral.

Muti z Dunajskimi filharmoniki sicer sodeluje že več desetletij. V tem času so izvedli že skoraj 500 koncertov, leta 2011 je za svoj 70. rojstni dan postal tudi njihov častni član. V svoji karieri je dirigiral številnim najuglednejšim svetovnim orkestrom, kot so Berlinski filharmoniki, Bavarski radijski simfonični orkester, Newyorški filharmoniki in Francoski nacionalni orkester.

Bil je dolgoletni glasbeni direktor milanske Scale, septembra 2010 pa je postal glasbeni direktor Simfoničnega orkestra v Chicagu.

Neposredni prenos matinejskega nastopa v Musikvereinu je bilo mogoče spremljati na 1. programu Televizije Slovenija in na 3. programu Radia Slovenija (ARS).



Neposredni prenos v več kot 90 državah

Po podatkih spletne strani orkestra je z neposrednim prenosom v več kot 90 državah koncert dosegel več kot 50 milijonov televizijskih gledalcev po svetu. Italijanska nacionalna televizija RAI pa tudi tokrat v živo oddaja novoletni koncert z italijansko operno glasbo iz opernega gledališča La Fenice v Benetkah.

Dirigent Muti je v nedavnem intervjuju za milanski dnevnik Corriere della Sera poudaril, da odločitve RAI-a ne odobrava, ker je dunajski koncert po njegovem mnenju edinstven. V Italiji ga ne prenašajo od leta 2004, temveč ga predvajajo z zamikom. Proti temu po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA vsako leto protestirajo, o "konkurenci" med Dunajem in Benetkami pa so razpravljali celo poslanci.

Ohranjanje dolgoletne tradicije

Prvi novoletni koncert s Straussovo glasbo so Dunajski filharmoniki izvedli na silvestrovo leta 1939, na prvi dan novega leta pa so ga prvič izvedli dve leti pozneje. S tem se je začela tradicija teh koncertov, čeprav je bil naziv "novoletni" prvič uradno uporabljen šele leta 1946. Za dirigentskim pultom je bil 13 let Clemens Krauss, po njegovi smrti leta 1954 ga je za nadaljnjih 25 let nasledil Willi Boskovsky. Leta 1980 so to poslanstvo predali Lorinu Maazlu, šest let pozneje pa so se odločili, da umetniško vodstvo vsako leto poverijo drugemu dirigentu.

Tudi tokrat z baletniki dunajskega državnega baleta

Koncert je letos ponudil sedem skladb, ki jih Dunajski filharmoniki na tem nastopu v zlati dvorani Musikvereina še niso izvedli. Poudarek je bil na delih Johanna Straussa mlajšega, na sporedu pa je bila tudi druga plesna glasba skladateljev Franza von Suppeja in Alphonsa Czibulke. Nastop s plesnimi vložki so tudi tokrat pospremili člani dunajskega državnega baleta.

