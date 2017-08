V novih delih Roseanne bomo ignorirali Danovo smrt

Vseprisotna moda rehabilitiranja televizijskih serij iz devetdesetih včasih predstavlja tudi svojevrsten izziv. Vsaj pri tistih serijah, kjer so ustvarjalci v zadnjih epizodah velikopotezno "ubili" ključne like ali se kako drugače poigrali z njihovo usodo.

Humoristična nanizanka Roseanne, ki se na male zaslone vrača okroglih dvajset let po tem, ko so njeni ustvarjalci mislili, da se dokončno poslavljajo, se mora soočiti s problemom, ki si ga je "zakuhala" sama: v finalni epizodi leta 1997 so razkrili, da je Roseannin mož, Dan Conner (John Goodman), umrl.

"Ne bom se spuščal v podrobnosti v zvezi z novo sezono," je sicer posvaril predsednik mreže ABC Channing Dungey, ko se je udeležil okrogle mize Zveze televizijskih kritikov. "Ne bom trdil, da bomo ravno ignorirali dogodke iz sklepne epizode serije, lahko pa potrdim, da je Dan absolutno še vedno živ."

Svoj čas kontroverzna sklepna epizoda je namreč razkrila, da je Dan za posledicami infarkta umrl že v sklepnem delu predzadnje sezone, celo zadnje leto - vključno s tem, da je družina zadela bogastvo na loteriji - pa je bilo samo Roseannina fantazija, njen način spopadanja z žalostjo.

V zadnji epizodi smo zvedeli še, da je Roseannina sestra Jackie (Laurie Metcalf) istospolno usmerjena, obe sestri Darlene (Sara Gilbert) in Becky (Sarah Chalke) pa sta v zvezah z bivšima fantoma ena druge. Zaenkrat torej še ne vemo, ali bodo vse te obrate v novih epizodah upoštevali ali ne.

Filmska revija Variety sicer poroča, da za vrnitev snubijo tudi Johnnyja Galeckega, ki je medtem po zaslugi nanizanke Veliki pokovci postal nesporno največja zvezda v zasedbi.

Zakaj neki bi se Will in Grace sprla?

Na podobno prepreko so naleteli ustvarjalci serije Will & Grace - in se prav tako odločili, da se bodo naredili "Francoze". V sklepni epizodi, ki je bila postavljena v čas dvajset let po predhodnih, smo namreč izvedeli, da sta naslovna junaka (Debra Messing in Eric McCormack) popolnoma izgubila stik. Ponovno se srečata šele, ko vsak svojega otroka vpisujeta v kolidž.

No, v od mrtvih obujeni seriji bosta Will in Grace spet samska in še vedno (spet?) živela pod isto streho. Njuna zapita, bogataška prijateljica Karen (Megan Mullally) ima še vedno svojo Willo, in tudi Jack (Sean Hayes) se nikoli ni izselil iz stolpnice, v kateri sta doma Will in Grace. Manjkala bo le godrnjava Karenina gospodinja Rosario, saj se je igralka Shelley Morrison medtem odločila za upokojitev.

