Foto: RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

V Oranžeriji bodo cveteli Monetovi lokvanji

V Parizu iščejo vez med Monetovimi lokvanji in Pollockom

4. februar 2018 ob 18:26

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V pariškem muzeju Oranžerija za april napovedujejo razstavo z naslovom Lokvanji - ameriška abstraktna umetnost in pozni Moneti.

Ponudila bo izbor poznih del francoskega impresionističnega slikarja Clauda Moneta (1840-1926) in približno 20 del ameriških umetnikov, med njimi Jacksona Pollocka, Marka Rothka in Barnetta Newmana.

Kot piše na spletni strani muzeja, je leta 1955 Alfred Barr kupil enega izmed Monetovih velikih platen Lokvanji za zbirko newyorškega muzeja moderne umetnosti. Slike, ki so bile še vedno v umetnikovem ateljeju v Givernyju, so tedaj že začele vzbujati pozornost zbirateljev in muzejev.

Monet je s svojimi lokvanji, postavljenimi v kontekst s Pollockovimi slikami, obveljal za most med naturalizmom zgodnjega ekspresionizma in šolo abstraktne umetnosti v New Yorku.

Razstava v muzeju Oranžerija se osredotoča na trenutek, ko so bile na novo odkrite te velike slike mojstra iz Givernyja in ko je bila priznana newyorška šola abstraktne umetnosti.

Ob že omenjenih bodo na razstavi s svojimi deli zastopani še ameriški umetniki Clyfford Still, Helen Frankenthaler, Morris Louis, Philip Guston, Joan Mitchell, Mark Tobey, Sam Francis, Jean-Paul Riopelle in Ellsworth Kelly.

Razstava bo na ogled od 13. aprila do 20. avgusta.

A. J.