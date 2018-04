Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Grajsko kinodvorano je v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj - Ormož, Centrom interesnih dejavnosti Ptuj, tamkajšnjim Zgodovinskim arhivom in Mestnim Kinom Ptuj uredil Jože Haložan, sicer znani ormoški organizator kino dejavnosti, ki je nekoč šole obiskoval s potujočim kinom. Foto: Občina Ormož Dodaj v

V Ormožu so odprli Grajski kino, edini slovenski kino na oglje

Poteka tudi razstava Kino je vedno dobra ideja

25. april 2018 ob 09:12

Ormož - MMC RTV SLO, STA

Na ormoškem gradu so uredili stari kino in ga pod imenom Grajski kino včeraj slovesno odprli - ob tem so otvorili razstavo Kino je vedno dobra ideja in predvajali Štigličev film iz leta 1952, Svet na Kajžarju.

Muzej o kinu je s sredstvi podprla tudi občina, opremljen pa bo z delujočima kinoprojektorjema iz leta 1954, pri čemer enega od njiju poganja oglje, kar je edinstven primerek na Slovenskem.

Nekoč je šole obiskoval s potujočim kinom

Grajsko kinodvorano je v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj - Ormož, Centrom interesnih dejavnosti Ptuj, tamkajšnjim Zgodovinskim arhivom in Mestnim Kinom Ptuj uredil Jože Haložan, sicer znani ormoški organizator kino dejavnosti, ki je nekoč šole obiskoval s potujočim kinom.

Haložan pravi, da bo grajski kino vsem "kinonostalgikom" pričaral vzdušje nekdanjih kinodvoran, ki so za današnje generacije že zgodovina. Po njegovih besedah gre za bogato dediščino več Iskrinih projektorjev.

Pred žarnicami uporabljali oglje

"Do uvedbe kinožarnic se je v ta namen uporabljalo oglje, v našem muzeju pa bomo obiskovalcem lahko pokazali, kako so takrat delovale kinodvorane," je zgodovino kinematografov predstavil poznavalec te umetnosti, ki je sodeloval tudi pri nekdanjem letnem kinu na Ljubljanskem gradu in snemanju Zgodb iz Narnije na Bovškem.

Po besedah kustosinje Nevenke Korpič bo celoten prostor urejen v slogu nekdanjih kinodvoran, opremo in stole so pripeljali iz stare kinodvorane, prav tako so vsi projektorji še delujoči. "Gre za stalno postavitev, ki bo po eni strani muzej, po drugi pa se bodo v njej mesečno dogajale različne projekcije z deli na trakih iz filmskega arhiva," je pojasnila Korpičeva.

Film po istoimenski povesti Ivana Potrča

Za otvoritveno projekcijo so izbrali film Svet na Kajžarju, četrti film, ki je bil posnet na Slovenskem. Nastal je v režiji Franceta Štiglica po istoimenski povesti Ivana Potrča in prikazuje povojno dogajanje v Halozah skozi dramo o viničarju Vračku ter drugih prebivalcih Haloz.

