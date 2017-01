Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Z razstavo Telo v gibanju – ples v muzjeu želijo v Louvru obiskovalcu približati izziv, ki ga je umetnikom predstavljalo upodabljanje gibanja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V pariškem muzeju Louvre na ogled razstava na temo gibanja

Izziv, ki ga je umetnik predstavljalo gibanje

3. januar 2017 ob 22:15

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Do začetka junija je v muzeju Louvre v Parizu na ogled razstava z naslovom Telo v gibanju – ples v muzjeu, s katero želijo obiskovalcu približati izziv, ki ga umetnikom predstavljalo upodabljanje gibanja.

Na razstavi je tako moč videti številne rešitve, do katerih so umetniki prišli z uporabo različnih materialov in tehnik, so navedli v muzeju. Umetniška dela so sicer sama po sebi statična, vendar pa so si umetniki skozi vsa zgodovinska obdobja prizadevali, da bi na nek način v svojih delih ujeli oziroma secirali gibanje, in to že veliko pred pojavom kronofotografije, ki je v poznem 19. Stoletju odprla nove perspektive.

V poskusih, kako ujeti gibanje, so se avantgardni umetniki, kot sta bila Degas in Rodin, obrnili k svetu plesa. Okoli leta 1900 pa je tudi ples sam doživel revolucijo s plesalci, kot so bili Loie Fuller, Isadora Duncan in Vaclav Nižinski. Prelom s klasičnim baletom je obenem pomenil napoved modernega plesa. Tedaj sta se koreografija in vizualne umetnosti ujeli ena z drugo, še piše na spletni strani muzeja.

G. K.