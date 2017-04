V partizanski bolnici Franja odprli razstavo otroških del

Od dnevu boja proti okupatorju

27. april 2017 ob 16:38

Cerkno - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V partizanski bolnišnici Franja so ob dnevu boja proti okupatorju odprli razstavo nagrajenih del z likovnega natečaja "Otroci pomagajo otrokom", čigar namen je širiti noto humanosti.

Ob dnevu boja proti okupatorju so v partizanski bolnici Franja v Dolenjih Novakih pri Cerknem ob skromni udeležbi, a v prijetnem vzdušju, odprli razstavo nagrajenih del z likovnega natečaja "Otroci pomagajo otrokom", ki sta ga sedmo leto zapored pripravila Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas in Rdeči križ Slovenije. Namen natečaja je širiti vrednoto humanosti, ki je pomembno zaznamovala tudi delovanje bolnice Franja med drugo svetovno vojno.

Partizanska bolnica Franja je kot edino spomeniško območje v Sloveniji nosilec znaka evropske kulturne dediščine. Po besedah direktorice Mestnega muzeja Idrija Ivane Leskovec so ta območja "prepoznana kot posebej pomembna za izpričevanje tako skupne evropske zgodovine kot vrednot Evropske unije".

Prenašanje vrednot na mlajše rodove

Njihovo poslanstvo je prenašati te vrednote na mlajše rodove. Bolnico Franja je lani obiskalo skoraj 22 tisoč ljudi. Osnovna šola Šenčur pri Kranju za svoje učence vsako leto pripravi izlet k temu kulturno-zgodovinskem spomeniku, je povedala učiteljica geografije Nada Kralj. "Z namenom da učenci spoznajo v kakšnih okoliščinah so med 2. svetovno vojno zdravili partizane in ranjence iz drugih delov Evrope ter da spoznajo, da je to spomenik humanosti," je pojasnila.

Osmošolca Tim in Jan sta o sporočilnosti bolnice Franja in njeni aktualnosti povedala. "V stiski je treba držati skupaj, ne smemo izdajati prijateljev, če je potrebna pomoč, jim pomagamo," je dejal Tim. Jan pa je dodal: "Aktualna je svoboda, vsi smo zelo svobodni, ampak vedno manj pa je prijateljstva, ljudje se kregajo zaradi najmanjših stvari, to je glavno na kar smo pozabili – prijateljstvo".

O teh vrednotah so razmišljali tudi sodelujoči na likovnem natečaju Otroci pomagajo otrokom. Izbor 29-ih otroških del je do nadalnjega na ogled v bolnici Franja.

Nina Brus, Radio Slovenija