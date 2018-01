Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Na arheološko najdbo so naleteli v perujski regiji Lambayeque, odkritje dveh dvoran močejske družbe pa naj bi prineslo ključne namige za razumevanje njenega političnega življenja pred njenim nenadnim zatonom. Foto: Reuters Vodja izkopavanj Walter Alva (desno) je tukaj na posnetku s perujskim ministrom za kulturo Luisom Peiranom, s katerim si ogledujeta močejsko iz zlata izdelano opičjo glavo z očmi iz turkiza. Foto: EPA Pri Močejcih so bile pogoste upodobitve spolnega občevanja ... Foto: EPA ... bili pa so tudi zelo spretni izdelovalci dovršenih predmetov iz zlata. Foto: EPA Leta 2005 odkrita dobro ohranjena mumija vladarice in replika te Dame iz Caa, kakor se je zapisala v zgodovino. Foto: Reuters Dodaj v

V Peruju odkrili starodavni dvorani, namenjeni političnim slovesnostim elite Močejcev

Arheološka najdba osvetljuje življenje te puščavske družbe

9. januar 2018 ob 12:19

Lima - MMC RTV SLO, Reuters

Arheologi so na puščavski obali v Peruju odkrili dve dvorani, ki sta bili v uporabi pred več kot pred 1.500 leti. Sicer je bil njun obstoj že znan, vendar zgolj iz upodobitev starodavnega ljudstva Močika oziroma Močejcev, so sporočili arheologi v začetku tedna.

Pričakujejo, da bo najdba na razvalinah arheološkega kompleksa Limon, ki leži v pokrajini Lambayeque, prinesla ključne namige za razumevanje političnega življenja Močejcev pred nenadnim zatonom te puščavske družbe, je dejal vodilni arheolog Walter Alva.



Vsaka dvorana s svojim namenom

Ena izmed dvoran vključuje dva prestola, kjer so mogočni vodja in njegovi gostje najverjetneje uživali v razkošnih slavjih, je še dejal Alva. Druga dvorana pa se ponaša z okroglim podijem, glede katerega arheologi sklepajo, da so z njega razglašali posebna obvestila.

"To je zelo pomembna najdba."

Alva je poudaril še, da so bili dogodki, ki so jih organizirali v teh dveh prostorih, tako pomembni, da so jih Močejci redno upodabljali na svojih lončarskih izdelkih. "Ti prizori so bili prikazani v ikonografiji sveta Močejcev, vendar prej nikoli nismo imeli te sreče, da bi tudi fizično našli kraj, kjer so se dogajali," je še dejal. "To je zelo pomembna najdba."

Z namakalni sistemom do blaginje v puščavi

Močejci, ki so v dolini Chicama živeli približno med letoma 100 in 700 ter naseljevali obsežno ozemlje puščavske obale, so bili ena od kompleksnih družb, ki so živele v Peruju dolgo pred vzponom inkovskega imperija. K njihovi blaginji so precej prispevali namakalni kanali, ki so jim omogočili pridelavo poljščin v puščavskih dolinah.

Zlatnine in prizori spolnega občevanja

Znani so tudi po svojih zelo dovršeno izdelani zlatnini in skulpturah s široko paleto upodobitev spolnega občevanja. Sicer pa velik del znanja o etruščanski družbi izhaja iz razkošnih grobnic, ki so jih ozaljšali s kipci in portreti umrlih, v nekaterih primerih tudi s freskami pokojnikov med vsakdanjimi opravili, neredko so upodobili plesalce ali glasbenike.



Kompleksna družba brez patriarhata

Lani so perujski arheologi javnosti predstavili repliko obraza starodavne vladarice Močejcev, imenovane Dama iz Caa, katere umetelno tetovirano truplo so s stotimi kilogrami orožja in zlatih predmetov pokopali pred 1700 leti. In prav odkritje njene dobro ohranjene mumije v letu 2005 je ovrglo predpostavko, da je imela močejska družba patriarhalno ureditev.

Kataklizma prekinila obstoj družbe?

Po mnenju mnogih raziskovalcev je kak kataklizmičen podnebni dogodek, kot je na primer pojav El Ninjo ki še vedno povzroča hude poplave v severnem delu Peruja, najverjetneje privedel do propada te družbe. Alva je dejal še, da stanje nedavno odkritih dvoran, nakazuje, da je bila njuna gradnja nenadoma ustavljena v 5. stoletju.

Raziskovalci menijo, da je dvorani, stene katerih so poslikane z motivi rib in morskih levov, uporabljala samo elita. V dvoranah pa so naleteli na še dodatne dokaze za to, da so lahko tudi Močejke zasedale politične in verske položaje v družbi.

P. G.