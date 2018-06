Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! S požarom se bori več kot 150 gasilcev. Foto: EPA Že zdaj je jasno, da je škoda neprimerljivo večja od tiste, ki jo je povzročil požar maja 2014. Foto: EPA Del stavbe je bil ravno sredi prenove, ki naj bi bila končana prihodnje leto. Foto: Reuters Dodaj v

V plamenih znamenita škotska likovna akademija

Požar še gasijo, za zdaj kaže, da žrtev ni

16. junij 2018 ob 13:16

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Štiri leta po tem, ko je bil v požaru uničen del znamenite Likovne akademije v Glasgowu, je v petek zvečer stavbo znova zajel požar, s katerim se še vedno bojuje več kot 150 gasilcev. O žrtvah in ranjenih za zdaj ne poročajo, ognjeni zublji pa so močno poškodovali večji del arhitekture.

Požar, ki se je vnel približno ob 23.20 po krajevnem času, se je razširil na okoliške stavbe, med drugim na koncertno dvorano O2 ABC in nočni klub, ki sta prav tako močno poškodovana v požaru, poroča BBC. Požara jim še ni uspelo pogostiti, poveljnik Iain Bushell pa je položaj opisal kot zelo zahtevno in kompleksno.

Akademija za likovno umetnost, ki velja za eno najbolj prepoznavnih stavb v mestu, so ravno obnavljali zaradi posledic požara leta 2014, zdaj pa je škoda precej večja. Po navedbah gasilcev so prizadeta vsa nadstropja. Tudi priče pravijo, da je tokratni ogenj videti mnogo hujši od tistega pred štirimi leti.

Vodo za gašenje ognja črpajo iz bližnje reke Clyde, zaradi česar je v bližini več cestnih zapor. Inšpektorica Catherine McNally s škotske policije je ob tem pohvalila dobro odzivnost okoliških stanovalcev, ki so jih evakuirali s prizorišča.

Škotske oblasti so že napovedale pomoč, tako finančno kot v drugih oblikah. Prva ministrica Nicola Sturgeon je izjavila, "da se ji trga srce, ko gori priljubljena akademija v Glasgowu".

Stavba, ki je postavljena po načrtih arhitekta Charlesa Rennieja Mackintosha, naj bi se po od 20 do 35 milijonov funtov vredni prenovi zaradi požara maja 2014 znova odprla prihodnje leto. Mestni svetnik severovzhodnega dela Glasgowa Paul Sweeney, ki je arhitekturo opisal kot najpomembnejšo stavbo v mestu, je opozoril, da je očitno v plamenih celotna notranjščina. "V najboljšem primeru bosta potrebni strukturna sanacija pročelja in popolna prenova notranjosti."

Čudovita knjižnica v slogu art nouveau

Stavbo, v kateri domuje Akademija za likovno umetnost, so končali leta 1909 po načrtih Mackintosha, enega najvidnejših škotskih arhitektov tistega časa. Gre za eno ključni zgodovinskih stavb v mestu in pomembno izobraževalno ustanovo na področju umetnosti, na kateri se je šolalo več vodilnih britanskih sodobnih umetnikov, med drugim Douglas Gordon, Alison Watt, David Shrigley in trije Turnerjevi nagrajenci zadnjih let: Simon Starling (2005), Richard Wright (2009) in Martin Boyce (2011). Med nekdanjimi študenti omenja BBC še igralca Robbieja Coltrana in Petra Capaldija ter umetnika Petra Howsona.

V požaru pred štirimi leti je bila uničena knjižnica, ki velja za enega najlepših primerov art nouveauja na svetu.

