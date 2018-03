V pričakovanju oskarjevcev: "Letos bo napačnih ovojnic še več, hodili bomo okoli in ljudem jemali oskarje"

Drevi podelitev oskarjev: v čigave roke bodo romali pozlačeni kipci?

4. marec 2018

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 12:10

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Največji favorit letošnjih oskarjev s kar 13 nominacijami je romantična drama Guillerma del Tora Oblika vode, za katero je režiser letos že prejel zlati globus. V ospredju sta še Dunkirk z osmimi in Trije plakati pred mestom s sedmimi nominacijami.

Ameriška filmska akademija bo nocoj v Los Angelesu že 90. podelila najbolj odmevne filmske nagrade - oskarje. Prireditev podeljevanja 900 dolarjev vrednih pozlačenih kipcev v kar 24 kategorijah bo v gledališču Dolby drugo leto zapored vodil komik Jimmy Kimmel, ki se je lani dobro odrezal kljub zapletu pri razglasitvi dobitnika oskarja za najboljši film leta. Spomnimo, da sta Faye Dunaway in Warren Beatty dobila v roke napačno ovojnico in sta namesto Mesečine za zmagovalca razglasila film Dežela La La.

"Letos bo napačnih kuvert še več in potem bomo hodili okrog in ljudem jemali oskarje," se je pošalil Kimmel, čeprav akademija zagotavlja, da bo šlo letos gladko, saj so uvedli dodatne kontrole, Kimmel pa se bo lahko mirne duše posvetil stresanju šal na račun predsednika ZDA Donalda Trumpa in celotne hollywoodske 'jet set' elitne druščine s škandali, zapleti, prepiri in zamerami.

Prvič med nominiranci transmoški

Tokratna podelitev bo zgodovinska z več vidikov, ne le zaradi okrogle obletnice. Prvič v zgodovini je med nominiranci za fotografijo ženska - Rachel Morrison (Mudbound), prvič v zgodovini je med nominiranci transmoški, in sicer Yance Ford za dokumentarni celovečerec Strong Island, Kumail Nanjiani pa bi bil lahko prvi zmagovalec azijskih korenin v kategoriji za najboljši scenarij za komedijo Ljubezen na prvo bolezen, za katero je skupaj s soprogo Emily Gordon napisal scenarij.

Christopher Plummer lahko dobi oskarja za stransko vlogo (Ves denar sveta) kot najstarejši v zgodovini, saj šteje 88 let. Nagrada pa bo še posebej nenavadna, ker je v vlogo vstopil šele, ko so iz filma zaradi spolnih afer izrezali Kevina Spaceyja. Zaradi spolnih obtožb na podelitev ne bo tudi Jamesa Franca, ki je ostal brez nominacije za glavno vlogo v filmu The Disaster Artist, čeprav je zanjo že dobil zlati globus.

Jubilejna podelitev oskarjev bo tako, podobno kot je bilo na podelitvi zlatih globusov in baft, v znamenju gibanja z gesloma Čas je potekel (Time's up) in Jaz tudi (#metoo), ki se je začelo lani po poplavi spolnih škandalov.

Težave velikih filmov

Skoraj vsi veliki letošnji filmi imajo neke težave. Oblika vode se sooča s tožbo zaradi domnevne kraje intelektualne lastnine, ker je zaplet o nemi čistilki, ki se zaljubi v rečno bitje, podoben tistemu iz drame Paula Zindela iz leta 1969. Britanskemu režiserju filma Trije plakati pred mestom Martinu McDonaghu pa očitajo, da ne razume ameriškega rasizma in da je preveč prizanesljiv do značaja šerifa, ki se znajde pod pritiskom matere, ki zahteva kaznovanje morilca svoje hčere. Režiser kritike zavrača s tezo, da svet ni črno-bel.

Gejevske vloge izključno za geje?

Kritiki so se vtaknili tudi v politično dramo o časih afere Watergate Zamolčani dokumenti, ki po prepričanju nekaterih napačno namiguje, da so Pentagonove dokumente o vojni v Vietnamu izbrskali novinarji Washington Posta namesto New York Timesa. V filmu Pokliči me po svojem imenu pa naj bi bilo narobe to, da homoseksualni par igrata heteroseksualca Armie Hammer in Timothee Chalamet, kar ni na mestu, saj naj bi bilo na voljo dovolj homoseksualnih igralcev.

Glavni favorit - Oblika vode

Oblika vode je ob glavni kategoriji nominirana tudi za najboljšo režijo, scenarij, igralki v glavni in stranski vlogi (Sally Hawkins in Octavia Spencer) ter za igralca v stranski vlogi (Richard Jenkins). Film si je poleg tega prislužil še vrsto nominacij v tehničnih kategorijah.

V igri za najboljši film so še Pokliči me po svojem imenu Luce Guadagnina, Najtemnejša ura Joea Wrighta, Zbeži! Jordana Peelea, Lady Bird Grete Gerwig, Fantomska nit Paula Thomasa Andersona in Zamolčani dokumenti Stevena Spielberga.

Oskarja za režijo in scenarij

Poleg del Tora se za oskarja za režijo potegujejo Christopher Nolan za dramo Dunkirk, Jordan Peele, Greta Gerwig in Paul Thomas Anderson, za izvirni scenarij pa poleg Oblike vode še Ljubezen na prvo bolezen, Zbeži!, Lady Bird in Trije plakati pred mestom.

Glavna ženska in moška vloga

Za glavno žensko vlogo so poleg Sally Hawkins nominirane še Frances McDormand (Trije plakati pred mestom), Margot Robbie (Jaz, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) in Meryl Streep (Zamolčani dokumenti).

V moški kategoriji na oskarja upajo Timothee Chalamet (Pokliči me po svojem imenu), Daniel Day-Lewis (Fantomska nit), Daniel Kaluuya (Zbeži!), Gary Oldman (Najtemnejša ura) in Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.).

Stranske vloge

V stranski ženski vlogi so poleg Octavie Spencer nominirane še Mary J. Blige (Mudbound), Allison Janney (Jaz, Tonya), Lesley Manville (Fantomska nit) in Laurie Metcalf (Lady Bird).

Med nominiranci za stransko moško vlogo pa so poleg Christopherja Plummerja in Richarda Jenkinsa še Willem Dafoe (Projekt Florida), Woody Harrelson (Trije plakati pred mestom) in Sam Rockwell (Trije plakati pred mestom).

Tujejezični film

Za oskarja v kategoriji tujejezičnega filma so nominirani A Fantastic Woman (Fantastična ženska) iz Čila, The Insult (Žalitev) iz Libanona, Brez ljubezni iz Rusije, O telesu in duši iz Madžarske ter najboljši evropski film leta 2017 - švedski Kvadrat.

Proračun za slovesnost, na kateri podelijo oskarje, znaša 44 milijonov dolarjev, samo rdeča preproga, na kateri se bo kameram nastavljala smetana ameriške filmske industrije, stane 25.000 dolarjev. V živo jo bo prenašala ameriška televizija ABC, ki bo za 30-sekundni oglas zaračunala kar 2,6 milijona dolarjev, kar je sicer skoraj pol manj, kot je stal oglas med prenosom finala ameriške nogometne lige superbowl.

