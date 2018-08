Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za 22. Veronikino nagrado, ki jo podeljujejo za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji, se potegujejo Andrej Hočevar z zbirko Seznam, Aleš Mustar s Srednjimi leti, Ana Pepelnik, ki je nominirana za Tehno, Zoran Pevec z delom Kako postati nihče in Tone Škrjanec z Dihaj. Foto: Radio ARS 22. Veronikino nagrado in zlatnik poezije bodo podelili na Večeru poezije na Starem gradu Celje. Nagrado v višini 4.000 evrov podeljuje Mestna občina Celje, dodana pa ji je tudi občinska častna listina. Foto: TIC Celje "Med nami živi in ustvarja pesnica, ki jo uvrščamo med klasike slovenske mladinske književnosti. Toda pesnica Bina Štampe Žmavc takole pojasnjuje svoj ustvarjalni pristop: Ko se usedem in začnem s pisanjem, sploh ne ločim med odraslim in otroškim bralcem. Preprosto delam tako zares, da bolj zares ne bi mogla," so o Bini Štampe Žmavc, ki prejme letošnji zlatnik poezije, med drugim zapisali podeljevalci nagrade. Foto: BoBo Sorodne novice Zlatnik poezije prejme Bina Štampe Žmavc Ana Pepelnik: Tehno Veronikino nagrado prejme pesnik Boris A. Novak za epos Vrata nepovrata Dodaj v

V pričakovanju podelitve Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko

Zlatnik poezije letos pesnici Bini Štampe Žmavc

28. avgust 2018 ob 12:04

Celje - MMC RTV SLO, STA

Zbirke Seznam Andreja Hočevarja, Srednja leta Aleša Mustarja, Tehno Ane Pepelnik, Kako postati nihče Zorana Pevca in Dihaj Toneta Škrjanca se potegujejo za Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko.

22. Veronikino nagrado in zlatnik poezije bodo podelili na Večeru poezije na Starem gradu Celje. Letos bo zlatnik poezije prejela pesnica Bina Štampe Žmavc, ki jo bodo nagradili za njen opus poezije za otroke in odrasle ter za izjemno barvitost, svežino, igrivost in milino pesniškega jezika.

Zbirke, nominirane za Veronikino nagrado, je izbrala žirija v sestavi literarni kritik in prevajalec Igor Divjak (predsednik), novinarka in kritičarka Mojca Pišek ter pesnik Ivo Stropnik.

Poskus osmišljanja sveta s poezijo

Pesniška zbirka Seznam, ki jo podpisuje Andrej Hočevar, je zbirka o dozorevanju, o poskusu osmišljanja sveta, čeprav gre malodane za sizifovsko delo, je v utemeljitvi zapisala žirija.

Cinizem nasproti družbeni kritičnosti

Nadalje žirija o drugi pesniški zbirki Aleša Mustarja, naslovljeni Srednja leta, meni, da je napisana v razumljivem, neposrednem in čustveno zaznamovanem jeziku ter da je avtorjeva odlika dobršna mera (samo)ironije, črnega humorja, tudi cinizma na eni strani in ostre družbene kritičnosti na drugi.

Zgolj navidezna lahkotnost naslova zbirke

Glede zbirke Ane Pepelnik Tehno v mnenju žirije beremo, da je to kljub navidezni lahkotnosti naslova drzna zbirka, ki se ne boji težkih tem: ženski subjekt se spopada z depresijo, samomorom prijatelja, splavom, smrtjo. Pepelnikova si upa dregniti v stvari, ki se jih bojimo postaviti na svetlobo, saj jih raje trpimo na samem, kar boli, odmakne od družbe, osami, ter v svoji temini raste in raste, dokler nas ne preplavi in pogoltne.

Upesnjena problematika sodobnosti

Po oceni žirije pa zbirka Kako postati nihče Zorana Pevca (po)sega v kanon svetovne književnosti, mitologijo, zlasti grško, popkulturo in urbano okolje. Upesnjuje problematiko sodobnega človeka, ki ga spremenjena realnost "znorelega sveta", v katerem Zemlja ni več središče univerzuma, postavlja na trdna tla - pesniškega zemljana (avtorja) pa v videnjsko (re)interpretacijo kopernikovsko-darwinovsko-freudovskega nazora.

Tiste čudne vsakdanjosti

Tukaj pa je še enajsta zbirka Toneta Škrjanca, naslovljena Dihaj. Žirija je Škrjančevo pesništvo opredelila kot prepoznavno in izdelano že od vsega začetka. Tudi njegove najnovejše pesmi še vedno, v svojem značilnem tonu in pogovornem idiomu pripovedujejo o čudnih vsakdanjostih, o majhnih, trenutkastih in mimobežnih, vendar še kako pomembnih "osebnih stvareh".

Lani je Veronikino nagrado prejel Boris A. Novak za epos Vrata nepovrata, zlatnik poezije za življenjski pesniški opus in ustvarjalni prispevek k slovenski literaturi pa pesnik Andrej Brvar. Nagrado v višini 4.000 evrov podeljuje Mestna občina Celje, dodana pa ji je tudi občinska častna listina. Letošnji nagrajenec bo znan v večernih urah.

P. G.