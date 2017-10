V Proustovo zasebno korespondenco bomo lahko pokukali na spletu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marcel Proust, ki je umrl leta 1922, star 51 let, je svetovni književnosti med drugim prispeval mojstrovino Iskanje izgubljenega časa, ki je izšla v sedmih romanih med letoma 1913 in 1927. Foto: EPA Po smrti svojega očeta leta 1903 in matere 1905 se je Proust postopoma umaknil iz krogov visoke družbe. Do leta 1919 je živel v zvočno izoliranem stanovanju, kjer se je posvetil pisanju in introspekciji. Ko je James Joyce spoznal Prousta maja 1922, sta pisatelja izmenjala le nekaj besed. "Seveda je bil položaj nevzdržen," je rekel Joyce. "Proustov dan se je šele začenjal, moj pa je šel h koncu." Foto: Wikipedia Dodaj v

Še en zanimiv pristop k obeleževanju stoletnice prve svetovne vojne

26. oktober 2017 ob 09:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okoli 6000 pisem francoskega pisatelja Marcela Prousta, avtorja znanega romanesknega cikla Iskanje izgubljenega časa, bodo postopoma digitalizirali in brezplačno objavili na spletu.



Po napovedih pobudnikov bo objava prve serije pisem sovpadala s stoletnico konca prve svetovne vojne, ki jo bo svet obeleževal v letu 2018.

Projekt digitalizacije Proustovih pisem vodi univerza ameriške zvezne države Illinois v sodelovanju z univerzo Grenoble Alps, inštitutom za sodobna besedila in rokopise, ki je del francoskega nacionalnega znanstveno-raziskovalnega centra, in francosko narodno knjižnico.

Vesten dopisovalec

Profesor z omenjene ameriške univerze Philip Kolb, ki je umrl leta 1992, je med letoma 1970 in 1993 zbral in objavil vso Proustovo preživelo korespondenco - okoli 5300 pisem - v 21 zvezkih. Ta in še nekaj več sto pisem, ki so jih našli kasneje, bodo objavljena na spletu. Po Kolbovi oceni sicer Proustova korespondenca zajema okoli 20.000 dokumentov, a jih je večina izgubljenih ali uničenih.



Proust in velika vojna: prešibak za fronto

Pobudniki bodo najprej objavili 200 pisem, ki jih je Proust napisal v povezavi s prvo svetovno vojno. Njihov cilj je, da bodo na spletu do 1. novembra prihodnje leto, da bi objava sovpadla s stoletnico konca prve svetovne vojne. Proust si je v času vojne dopisoval z mlajšim bratom Robertom, ki je za razliko od avtorja, ki je bil šibkega zdravja, šel v bitko.

Nekatera intimna Proustova pisma so nedavno ponudili na dražbi avkcijske hiše Sotheby's. Med njimi je bilo pismo, ki ga je pisatelj poslal svojemu ljubimcu, pianistu Reynaldu Hahnu. Opisal ga je kot osebo, ki jo, poleg matere, najbolj ljubi.

Francoski intelektualec, pisatelj, esejist in kritik Marcel Proust se je rodil leta 1871 in umrl leta 1922. Njegovo najbolj znano delo Iskanje izgubljenega časa, ki ga mnogi označujejo za eno od velikih mojstrovin zahodne književnosti, je izšlo v sedmih knjigah med letoma 1913 in 1927. Zadnje tri so izšle po njegovi smrti. Cikel obsega okoli 4000 strani, vanj pa je Proust vpel več kot 2000 likov.

